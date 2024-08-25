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Artvin Motofest24: Motosiklet Tutkunlarının Buluşması

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Artvin'in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen Motofest festivali renkli görüntülere sahne oldu. Motosiklet tutkunları bu sefer en hızlı olmak için değil en yavaş olmak için yarıştı.

Artvin'in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen Motofest festivali renkli görüntülere sahne oldu. Motosiklet tutkunları bu sefer en hızlı olmak için değil en yavaş olmak için yarıştı.

Artvin Motosiklet Kulübü Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Artvin Motofest24, renkli görüntülerle sona erdi. Artvin şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin farklı illerinden gelen motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ilden yaklaşık 500 motosiklet tutkunu, Kafkasör Yaylası'nda kamp kurarak festivale katıldı. Festival süresince katılımcılar, yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle eğlenirken aynı zamanda çeşitli etkinliklere de katılma fırsatı buldu.

Motofest24 çerçevesinde düzenlenen etkinlikler arasında insan langırtı, voleybol turnuvası, motosikletle denge oyunu, halat çekme yarışması, motosiklet bilgi yarışması ve motocross pist yarışı gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirip hem de yeteneklerini sergiledi.

Artvin Motofest24, bu yıl da motosiklet tutkunları için unutulmaz hatıralarla dolu bir etkinlik oldu. Festivalin, doğa ile iç içe bir ortamda, motosiklet kültürünü yaşatmaya ve yeni dostluklar kurmaya imkan sağlaması katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlik, Artvin ve çevre illerden gelen motosiklet tutkunlarının yoğun ilgisiyle bir kez daha başarıyla gerçekleştirildi.

Festivale katılan motosiklet tutkunları, kamp süresince muhteşem doğanın tadını doyasıya çıkardı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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