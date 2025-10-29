Artvin Halk Pazarında Kışlık Ürünler Tezgahlarda, Alım Gücü Düşük

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Haftalık olarak kurulan Artvin halk pazarında kışlık ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Pazarda satış yapan Hülya Dokur, "Vatandaş almak istiyor ama alım gücü düşük. Biz üretmeye çalışıyoruz ama satışlar eskiye göre çok azaldı" dedi. Pazarı ziyaret eden Zafer Partisi Artvin İl Başkanı Gökhan Aktan ise, "Vatandaş artık ucuz beslenmeye yönelmiş durumda. Sağlıklı ve dengeli beslenme ikinci plana atıldı. Bu durum, iktidarın yanlış ekonomik politikalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda kışlık ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Ancak satışların beklenen düzeyde olmaması pazarcı esnafını olumsuz etkilerken, alışverişe gelenler de gelirleriyle alışveriş yapamamaktan şikayet ediyor.

"Vatandaş gelip her şeyi istiyor ama alım gücü yok"

Artvinli pazarcı Hülya Dokur, şunları söyledi:

"Kışlık ürünler tezgahlarda ama yüksek fiyatlar ve düşük alım gücü satışları olumsuz etkiliyor. Köyde üretiyoruz, pazarda ürünlerimizi kendimiz satıyoruz. Bu hafta kışlıklarımız var; puçukoluklarımız, barbunyalarımız, hurmalarımız çıktı. Sezon sezon üretimlerimizi yapıyoruz. Bunlar bizim barbunyalarımız, yaş olarak kilosu 300 lira. Paket olarak da veriyoruz, 100 liraya diyoruz. Enflasyon çok arttığı için vatandaşın alım gücü düştü. Maaşlar da aynı oranda artmadığı için vatandaş gelip her şeyi istiyor ama alım gücü olmadığından çoğu zaman sadece bakıp gidiyor.

Bu sene bahardan sonra iklim şartları da çok zor geçti. Fasulyeler yandı. Biz de elimizden geldiğince üretmeye, sonradan ekmeye çalıştık ama bu puçukoluk geç olgunlaşan bir ürün olduğu için pahalı oluyor. Yaşı 150 lira. Biraz daha dolgun olana da 200 lira diyoruz. Ama bunu kuruttuğumuzda 5 kilodan 1 kilo kalıyor. İşte o zaman da vatandaş için kurusunu almak zor oluyor. Hem bize hem vatandaşa zor.

"Vatandaşın alım gücü artmalı, maaşlarına zam yapılmalı"

Şu anda en pahalı ürün 300 liraya barbunya, 150 liraya fasulye. Acı biberin kilosu da 150 lira. Tamamıyla doğal ürünler. Hepsini kendi bahçemizde üretiyoruz. Şimdi vatandaş kışlıklarını yapmak için biraz hareketlilik içinde. Bir şeyler almaya çalışıyor, evine götürüyor ama istediği kadar alamıyor. Az az almaya çalışıyor. Biz de bol bol üretiyoruz, sadece kendimiz için değil, toplum için de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim üretmemizle olmuyor; vatandaşın alım gücü artmalı, maaşlarına zam yapılmalı ki enflasyon karşısında alış ve satışta bir denge olsun diyoruz."

"Emekli maaşı aldığımız için bir şey alamıyoruz"

Artvinli pazarcı Cevdet Aksoy, "Bu hafta pazarda özellikle hurma çok güzel ama satış yok" dedi.

Pazara gelen emekli vatandaş ise, "Emekli maaşı aldığımız için bir şey alamıyoruz. Emekli maaşı yetmiyor. Geziyoruz ama bir şey alamadık. Paramız olsa alırdık. Yok ki alamıyoruz. Verilen maaş belli" dedi.

Borçka'da pazara satışa çıkan Erol Atasay, "İşler kötü gittiği için dükkanı kapattım, şimdi yerel ürünler satıyorum. Kestane, ceviz, hurma gibi köylerden alıp getiriyoruz. Kestane 350 lira, ceviz 300 lira, hurma 50-60 lira bandında. Emekliyim, ama işler durgun" diye konuştu.

"İktidarın ekonomi politikaları pazarı vurdu"

Pazarı gezen Zafer Partisi Artvin İl Başkanı Gökhan Aktan, "Ekonomik politikalar ve alım gücü, pazardaki hareketliliği sınırlıyor" dedi. Pazarın durumuna baktığını ifade eden Aktan, şunları söyledi:

"50 lira bandında olanlar genelde marul, maydanoz, ıspanak gibi ürünler. Mevsim ürünleri olan hurma falan biraz daha uygun görünüyor. Alışveriş yapılamamasının sebebi, iktidarın yanlış ekonomik politikalarıdır. Yaptıklarını zaten hepimiz biliyoruz; çalmak, çırpmak, vatandaşın parasını yok etmek üzerine bir sistem yürütüyorlar. Sanki bu ülkenin insanları onlara yetki vermemiş gibi, bütün kötülükleri yine bu millete yapıyorlar. Vatandaşın alım gücü yok denecek kadar az. Halk artık mümkün olduğu kadar ucuz beslenmeye yönelmiş durumda. Sağlıklı, dengeli beslenme değil, ucuz beslenme öncelikli hale geldi. Umarım kısa sürede önce bu siyasi iktidardan kurtuluruz, sonra da halkın refahını artıracak, Türk milletini hak ettiği yaşam koşullarına ulaştıracak politikalarla yeniden ayağa kalkarız."