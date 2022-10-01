Artvin haberleri | Artvin'de Projede Olmadığı Gerekçesiyle Doğal Gaz Borusu Döşenmeyen Sokak Sakinleri Tepki Gösterdi

Artvin haberine göre Artvin’in merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Keskin Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, projesi olmadığı gerekçesiyle sokaklarına doğal gaz borusu döşenmediğini ileri sürerek, mağdur olduklarını dile getirdi. Bölge sakini Mecit Özkan, “45 bin liraya kombisini aldık, iç döşemesini yaptırdık. Bu kadar masraf ettik doğal gaz gelecek diye. Biz ne yapacağız?” dedi. Dağıtım şirketi yetkilileri ise Keskin sokağa doğal gaz bağlanmasının bu yılki yatırım planlamalarında olmadığını aktardı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Keskin Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, projesi olmadığı gerekçesiyle sokaklarına doğal gaz borusu döşenmediğini ileri sürerek, mağdur olduklarını dile getirdi. Bölge sakini Mecit Özkan, "45 bin liraya kombisini aldık, iç döşemesini yaptırdık. Bu kadar masraf ettik doğal gaz gelecek diye. Biz ne yapacağız?" dedi. Dağıtım şirketi yetkilileri ise Keskin sokağa doğal gaz bağlanmasının bu yılki yatırım planlamalarında olmadığını aktardı.

Artvin'in merkeze bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki Keskin Sokak sakinleri, projesi olmadığı gerekçesiyle sokaklarına doğal gaz borusu döşenmediğini belirterek tepki gösterdi. Sokak sakinlerinden Mecit Özkan, şöyle konuştu:

"DOĞAL GAZ İÇİN 45 BİN LİRA MASRAF ETTİK"

"Emekli emniyet mensubuyum, birikimlerimizle geldik burada bir bina yapalım dedik yaptık. Burada 4 tane dairem var da iki tanesi yeğenimin iki tanesi de benim. Bu seneye kadar az çok idare ettik geçen yıl kömürün zamlanması ki bu senede kömürün tonu olmuş 8 milyon diyorlar. Bu kazanda da en az 3 ton kömür yanıyor, binada oturan az olduğu içinde çok yanıyor. 3 ton kömür de bugün 24 bin lira yapıyor. Ben 7 bin lira maaş alan birisiyim, 24 bin lira kömüre bu kışın bu para vermem imkansız gibi bir şey. Şimdi bu binada 20 nüfus yaşıyor hepsi aynı durumda benim durum neyse ötekilerin durumu da aynı, hiçbirinin maddi durumu buna elverişli değil. Geçen yıla kadar iyi kötü idare ediyorduk ama bu sene bu kömürü alacak gücümüz yok. İki tane dairem var, 45 bin liraya kombisini aldık iç döşemesini yaptırdık sadece ana koridorunu yaptıracağız başka bir eksiği yok artık. Bu kadar da buraya masraf ettik doğal gaz gelecek diye. Önceden dediklerine göre Çamlık Mahallesi'ne doğalgaz verilecekti, söylenti böyleydi ama şu anki duruma göre adam diyor ki; 'Çamlık Caddesi'ne projede var, Çamlık Caddesi haricindeki yerlere de doğal gaz veremeyeceğim, çünkü projede yok' diyor. Yani bu sene bu duruma göre doğal gazın gelmesi imkansız gibi bir şey. Ama biz ne yapacağız orasını da bilmiyorum. Yetkililerinin bu soruna bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyorum.

"ÇAMLIK CADDESİNE DE DOĞAL GAZ VERMİYORLARDI"

Burası Çamlık Caddesi, aslında buraya da doğal gaz verilmiyordu. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın araya girmesiyle burası çözümlendi. Yukarıdaki evlerden başlayarak bu Çamlık Caddesine şu an doğal gaz boruları döşendi. Ama bizim aşağıda Keskin Sokak'ta oturanlara doğal gaz verilmiyor. Gördüğünüz binaya kadar ve oradan aşağıya olsa olsa 50 metre olur, oradan 50 metre aşağıdan 30 metre bu kadar mesafe var. Ama doğal gaz bizim binaya şu an verilmiyor. Neymiş projede yokmuş, bizim orası Keskin Sokağı kalıyormuş. Projeyi yetkililerle konuştuk, firma dedi ki 'orası bu sene projede yok projede olmadığı için de malzemeniz de yok bu sene alamayacaksınız' dediler.

350 METREDE BORUMUZ YOK DİYORLAR.

Buradaki doğal gazın onların dediğine göre ya yukarıdan aşağı bu sokağa doğru gidecek ya da aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdaki yolla ayrımından yukarıya kadar 350 metre ama 350 metre borumuz yok diyorlar projeyi alınmamış. Bu kışa da yetişmez mümkün değil onların dediğine göre imkansız diyorlar.

Bahtışen Özkan ise "Yalvardık ama oradan buraya getirmediler. Bu kadar da dil döktük ama yeter ki doğal gazı kapımıza getirin diye borusunu bile biz alalım dedik yok dediler" diye konuştu.

"ŞUBATTAN SONRA SOBAMIZ YANMADI"

Sokak sakinlerinden Zeynep Demirci ise şunları söyledi:

"Bu binanın en alt katında 5 yıldır oturuyorum burada. Evet doğal gaz gelecek dediler biz de doğal gaz için hazırlık yapıyoruz, kombisini aldık parası 19 bin liraya yakın tuttu. Biz şimdi ne yapacağız? Çocuğum okula gidiyor doğalgaz gelmeyecek diyorlar. Şimdi kömür almak zorundayız. Eşim elektrik teknisyeni, 6-7 bin lira ancak maaş alıyor. Kömüre 12-13 bin lira biz sanmıyorum ödeyebilecek miyiz bu parayı. Yetkililerden bu soğuklar gelmeden bir çaresini bulsunlar, bulamazlarsa ne olur yani kışın soğukta geçireceğiz. Geçen sene şubattan sonra yanmadı sobamız. Çocuğum var 3. sınıfa gidiyor. Çok soğuk olursa çocuğumu alıp köye gitmemiz lazım köyde çok yakın değil ki."

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı, doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri; Keskin Sokak'a doğal gaz bağlanmasının bu yılki yatırım planlamasında olmadığını bildirdi.