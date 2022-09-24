Artvin haberi! Artvin'de, Belediye Şirketi İşçileri, İktidardan Kadro Haklarını Talep Etti: "Ayrımcılık Son Bulsun, Haklarımız Verilsin.

Artvin haberleri: Artvin Belediyesi’nin iştirak şirketlerinde çalışan işçiler, belediye önünde yaptıkları açıklamada, kadro haklarını talep etti. DİSK Genel-İş işleri temsilcisi Yeşim Sancal, “Gerçek kadro istiyoruz. Belediye işçisi kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun, haklarımız verilsin. Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılmasına çalışılan kısmi düzenlemelerde belediye işçisinin adı bile ne yazık ki geçmiyor” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde çalışan işçiler, belediye önünde yaptıkları açıklamada, kadro haklarını talep etti. DİSK Genel-İş işleri temsilcisi Yeşim Sancal, "Gerçek kadro istiyoruz. Belediye işçisi kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun, haklarımız verilsin. Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılmasına çalışılan kısmi düzenlemelerde belediye işçisinin adı bile ne yazık ki geçmiyor" dedi.

Artvin Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde çalışan işçiler, belediye önünde toplanarak, kadro haklarını talep etti. İşçiler adına açıklamayı, DİSK Genel- İş Artvin Belediyesi işyeri temsilcisi Yeşim Sancal yaptı. Sancal, şunları söyledi:

"Belediye şirket işçileri, kamu işçisidir. Kadro istiyoruz. Genel İş, belediyeye işçilerin hakları için inatla ve yılmadan mücadele etmeye, ülkemiz ve geleceğimiz için emek ve demokrasi talebini ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye işçi sınıfının hakları ve özgürlükleri için örgütlenmeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Gelir eşitsizliği yüksek enflasyon, fahiş faturalar açlık sınırının altındaki ücretler ve işçilerin geçinmesi ve insanca yaşamasını olanaksız hale getiren ağır koşullar yaratmıştır. Bu koşullar altında ayrımcılık güvencesizlik ve eşitsizlik yayılmaya devam ediyor. Belediye şirket işçileri de uzun zamandan beri büyük bir eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz bırakılıyor. İşçiler için bu ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin adı kadro aldatmacasıdır.

"HAKLAR TOPLU OLARAK İYİLEŞTİRİLMELİ"

Sendikamız söz konusu ayrımcılık ve adaletsizliğe karşı belediye işçileri de kamu işçisidir diyerek eylemler basın açıklamaları yaptı. Her eylemimizde ve basın açıklamamızda gerçek kadro istiyoruz. Belediye işçisi kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin dedik. Belediye işçisi bugün birçok açıdan ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılması çalışılan kısmi düzenlemelerde Belediye işçisinin adı bile ne yazık ki geçmiyor. Kamu işçileri ve kamu çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelerde belediye işçileri yararlanamıyor ve düzenlemelerin dışında tutuluyor. Kamu hizmetleri bir bütün olup merkezi ya da yerel ayrım olmaksızın kamu çalışanları işçi memur eliyle yürütülüyor. Kamu çalışanlarının memur ayrımı yapmaksızın merkezi ya da yerel hakları iyileşecekse toplu olarak iyileştirilmelidir. Belediye şirket işçilerinin ilave tediye hakkı derhal tanımlanmalıdır, Belediye şirket işçilerine kadro hakkı derhal tanımlanmalıdır."

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

DİSK Genel İş sendikası Karadeniz Bölge temsilcisi Selim Bilgin ise şunları söyledi:

"Belediye işçileri olarak Türkiye'nin dört bir yanında hakkımızı istiyoruz ve bunu da sonuna kadar mücadelesini vereceğiz İnanıyorum ki yakın bir zamanda bu da gerçekleştirilecektir. Bunu nasıl yapacağız hep beraber dayanışma içerisinde olarak birlik içinde olarak yapacağız. CHP İlçe Başkanı kardeşimize ve il başkanımıza Ahmet ağabeyimize ve aynı zamanda her zaman işçinin yanında ve arkasında duran Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in katılımları için çok teşekkür ediyorum."