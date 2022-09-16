Artvin haber... Yusufeli'nin yeni ilçe merkezinde ilk Cuma Namazı kılındı

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinin taşınmaya başladığı yeni ilçe merkezinde bugün ilk Cuma Namazı kılındı.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde kurulan yeni ilçe merkezindeki yeni camide kılınacak ilk Cuma Namazı'nı eda etmek için erkek-kadın çok sayıda Yusufeli sakini camiye koştu. Türk bayrakları ile süslenen camideki ilk cumaya ilginin yoğun olduğu gözlenirken, Yusufeli sakinleri yeni ilçe merkezini çok beğendiklerini belirtti. Duygusal anlar yaşadıklarını belirten ilçe sakinleri, bir tarihe tanıklık ettikleri için mutlu olduklarını ama anılarını bıraktıkları eski ilçe merkezinden ayrılacak olmanın da hüznünü yaşadıklarını söylediler.

Kılınan Cuma namazının ardından camiye gelenlere kavurma ve ayran ikramında bulunulurken, namaz sonrası ilçe merkezinden gelen kamyonlardaki eşyalar ilgili kurumların yeni binalarına nakledildi. - ARTVİN