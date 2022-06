Artvin'den Bursa'ya Kurbanlık Götüren Vatandaş 52 Bin Lira Tır Ücreti Ödüyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı 2044 rakımlı Yaylacık Köyünde 11 aydır beslediği 200 baş küçükbaş hayvanını Bursa'da kurbanda satmak için yola çıkan Soner Karahanoğluları, kiraladığı TIR için geçen yıla göre 46 bin TL daha fazla vermek zorunda kaldı. Karahanoğluları, "Oldu ki Bursa'da bu malı satamadık iki tırı 52 bin lira verip geri mi getireceğiz? Devlet yanımızda duracak mı nasıl olacak işimiz çok zor. Allah sonumuzu hayır etsin bütün emekçi arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin" dedi. Kamyon sahibi Sinan Avcı ise, "Soner abimin iki yıldır malını çekiyorum, Soner Abi ben sana fiyat veremem çünkü ben sana fiyat verirsem sen bana diyeceksin ki 'beni mi kazıklıyorsun'" dedi.

"SATAMAZSAK 52 BİN LİRA MI VERECEĞİZ"

Artvin'de hayvancılık yapan Yaylacık Köyü Muhtarı Soner Karahanoğluları bu yıl artan masraflarını anlattı. Karahanoğluları şunları söyledi:

"Bursa'ya hareket ediyorum 30 yıldır Bursa'ya gidiyorum. Baba mesleği, 11 aydır bu mallın peşindeyim emek ediyoruz geçen yıl 6 bin liraya TIR tuttum bu sene 52 bin liraya iki tane TIR tuttum. İşimiz zor, Allah fırsat versin bakalım 11 ay emek ettim bütün umutlarımız budur. Buna uğraşıyoruz. Devletten tek talebimiz bu çiftçinin yanında olsun, bu milletin yanında olsun, Allah sonumuzu hayır etsin. Devletten beklediğimiz budur. Başka bir şey beklemiyorum. Oldu ki Bursa'da bu malı satamadık 52 bin lira verip geri mi getireceğiz? Devlet yanımızda duracak mı nasıl olacak işimiz çok zor. Allah sonumuzu hayır etsin bütün emekçi arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin."

"YA HURDAYA VERECEĞİZ YA SATACAĞIZ"

Kamyon sahibi Sinan Avcı ise şunları söyledi:

"TIR sahibiyim geçen sene aynı yerden ben iki senedir mal çekiyorum. Geçen sene götürdüğüm 5 bin liraya şu an için 20 bin lira mazot yakıyorum. Sadece bununla bitmiyor bunun lastiği, mazotu, sigortası her şey aldı başını gidiyor. Bir su alıyorsun 5 lira, bir çay alıyorsun 5 lira. Devamlı Soner abinin malını çekiyorum ben, dedim ki 'Soner Abi ben sana fiyat veremem çünkü ben sana fiyat verirsem sen bana diyeceksin ki beni mi kazıklıyorsun?' Sağdan soldan fiyat al, ben senin eskiden beri malını taşıyorum sana iki bin lira eksik götüreyim fiyat al dedim. Yani durum bundan ibaret. Bunu dememdeki sebep bu araba zaten 20 bin mazot yakıyor. En kötü 2 bin lira yersin içersin otobandır, bunun lastiğini saymıyoruz motor yağını saymıyoruz, fren balatasını saymıyoruz her şey eskiyor çalışan araba. Bunlara girdiğimizde zaten biz bunu hurdaya vereceğiz ya da satacağız başka bir alternatifimiz yok başka bir çaremiz kalmadı.

"MAZOTTA KDV İNDİRİLSİN"

Bu KDV'yi bekliyoruz bu KDV'yi bari indirsinler başka bir alternatifi yoksa eğer. Sigortamı yaptırıyordum 3 bin liraya yaptırıyordum, şu an 10-12 bin lira sigorta yaptırıyorum. Sade sigorta kasko yok. Kaskoyu kattığımda senelik bu arabanın evin önünde yatsa 120 bin lira gideri var. Evin önünde yatsa ya başka bir şey yok yani nasıl dayanacağız biz, bıraksak çeksek arabayı nasıl olacak abi bu iş."

ANKA / Yerel