Artvinli Emekliden Enflasyon Tepkisi: "Tüik'e Hiç İnanmıyorum"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - TÜİK'in enflasyon verilerine bir tepki de Artvin'deki emeklilerden geldi. TÜİK'e inanmadığını belirten bir emekli, "TÜİK yalan makinesi; başka hiçbir şeyi yok onun" derken, emekli öğretmen de, "Ömrümüzün son yıllarını insanca yaşamak istiyoruz" dedi.

Artvin'deki emekliler, TÜİK'in enflasyon verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Hopalı emekli Hüsnü Akyüz, "Ben TÜİK'e gideceğim, yaşımı tam öğrenmek istiyorum diyeceğim. 62 yaşındayım; TÜİK'e göre 47 çıkarım. En büyük TÜİK, harca harca bitmez. Bu ekonomistler diyor ya, 'Yok, yukarı çıktı, aşağı indi.' Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük parası 200 lira ve 200 lirayla bir tabak yemek yiyemiyorsan, ekonomist olmana gerek yok" dedi.

Hopalı bir başka emekli, "Emeklileri bitirdiler. Emeklinin dayanacak hiçbir şeyi kalmadı. Ben TÜİK'e hiç inanmıyorum. TÜİK yalancı makinesi; başka hiçbir şeyi yok onun. Emekliye verilen maaş hiçbir zaman yeterli değil" diye konuştu.

Bir diğer emekli de, "Bu hayat böyle gitmez. Ne yiyeceğimi düşünüyorum. 300 lira bir tabak yemek… Çay bile içemiyoruz artık. Hükümet, bizim emekliler için elini cebine sokmalı. Biz öldük, dibe vurduk" dedi.

Emekli Şükrü Mısırlıoğlu, "Ayın birinde, yılbaşının birinci günü, minibüsler şehir içi 20 liraydı, 25 lira oldu. ya bu bir günde 5 lira koyuyorsa bize… Artık bunun bakkalı var, marketi var, bilmem neyi var. Bunları toparla bakalım. Nereye kadar gideceğiz biz? Yazık, günah değil mi bu millete? Neyse, bize her şey mübahtır. Yazık, günah değilmiş. Baştacı yaptık, biz getirdik bu durumlara. Bu durumlarda kalacağız tabii ki. Başka yapılacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Ömrümüzün son yıllarını insanca yaşamak istiyoruz"

Emekli vatandaş, "Çay içemiyoruz. Çaycıya diyemiyoruz ki, 'Bir tane çay getir'. Emekli ne olacak? Ben emekli olduğumda, 2013'te ev aldım. Şimdi emekli maaşıyla hiçbir şey gelmiyor" dedi.

Artvinli emekli öğretmen ise durumkun içler acısı olduğunu ifade ederek, "Gerçek enflasyon açıklansın; o zaman biz zam da istemeyiz. Yeter ki bizi ezmesinler, her yıl yoksullaştırmasınlar. Biz insanca yaşamak istiyoruz, bütün derdimiz bu. Verdikleri sadakayla geçinmek istemiyoruz. Sinemaya gitmek istiyoruz, tiyatroya gitmek istiyoruz, konsere gitmek istiyoruz. Tatile çıkmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla oturup eğlenmek, şarkı söylemek, yemek yemek istiyoruz. Ömrümüzün son yıllarını insanca yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Memur emeklisi kadın da mağdur olduklarını söyleyerek, "Avrupa'nın emeklilerini örnek alıyoruz. Onlar beyler gibi paşalar gibi yaşıyorlar. Biz ise sürünüyoruz. Yani bizim suçumuz, günahımız neydi? Baştakiler önce bunu söylesinler, ondan sonra da bizi TÜİK'e bağlasınlar. Biz Meclis'i göreve çağırıyoruz. Meclistekiler lütfen oturdukları yerde oturmasınlar, izne de çıkmasınlar. Aldıkları maaşları hak etsinler; Meclis'e gelsinler, bu işi bir araya gelip fikir birliğiyle çözsünler. Bunu çözmek çok mu zor? Bu kadar zor olacağına da inanmıyorum. Milletvekilleri de oturdukları yerde rahat oturmasınlar."