Artvin Kemalpaşa'da Emekliler Geçinememekten Şikayetçi

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde emekliler, düşük aylıkları ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor. Emekli Adem Arslan Özkan, "Emekliyi bu kadar aşağı düşürmek olmaz. Emekliye para vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Emeklinin kendi 25 sene çalışıp ödediği parasını verecekler, devlet bütçesinden bir şey vermiyorlar ki. Kestiler, kestiler, kestiler. Şimdi ödeme yapacaklar, onu da vermiyorlar" dedi.

Artvin Kemalpaşa'da yaşayan emekliler, ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığını ifade ederek çektikleri geçim sıkıntısını anlattı. Emekli vatandaşlar, aldıkları maaşların kira, gıda ve temel ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını, yıllarca çalışarak ödedikleri primlerin karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Bazı emekliler geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, kış aylarında ilçede ekonomik hareketliliğin olmaması esnafı da olumsuz etkiliyor. Emekliler ve esnaf, artan hayat pahalılığına karşı acil çözüm bekliyor.

"Emekli adamın hali ne olacak?"

Emekli Adem Arslan Özkan, "Her gün böyle otururuz. Ne yapalım, nereye gidelim? Güneşi gördük mü otururuz. Emekli adamız; bizden ne çıkar? Bize ne verirler, ne alırlar? Emekli adamın hali ne olacak? Dünyada emeklilerin hali neyse bizim halimiz de o olur. Başka bir şey değil yani. Bu kadar da olmaz. Emekliyi bu kadar aşağı düşürmek olmaz. Emekliye para vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Emeklinin kendi 25 sene çalışıp ödediği parasını verecekler, devlet bütçesinden bir şey vermiyorlar ki. Kestiler, kestiler, kestiler. Şimdi ödeme yapacaklar, onu da vermiyorlar" dedi.

"Simit yese geçinemez"

Nurettin Karaça ise 16 bin lira emekli aylığı aldığını belirtek, şunları söyledi:

"16 binle hiç kimse geçinemez. 16 bin lira maaş alıyorum, eve iki ekmek alabiliyorum. O kadar paradır yani. 16 bin para mıdır? En düşük kira 18 bin. Çaycılık yapmazsam aç kalırım. Emekli adamım, 60 yaşındayım. Milletin kirlettiği bardağı burada ben yıkıyorum. Tuzumuz kuru olsa evde otururdum, anlatabildim mi? En çok emekli bu durumda; burada oturanların hepsi emekli. 16,5–17 bin lira maaş veriyorlar. En düşük sobalı ev kirası 22 bin. Adamın borcu var. Simit yese geçinemez. Yazıklar olsun."

Emekli öğretmen Mehmet Yılmaz da yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Türkiye'de insanlar ne kadar zor geçiniyorsa ben de aynı zorlukları yaşıyorum. Yıllarca bu ülkeye severek, içtenlikle hizmet ettik; devletin ve üniter yapının korunması için çalıştık. Devlet bizim devletimiz ama bugün bir emekli olarak 'Bu devlet bizim değil mi' diye sormak zorunda kalıyoruz. Emekli kesimin yaşadığı bütün zorlukları ben de yaşıyorum. Kendi kendime 'İyi ki kirada değilim, iyi ki üniversitede okuyan çocuğum yok' diyorum. Eğer olsaydı bugün gerçekten çok zor olurdu. Çünkü bir üniversite öğrencisi bir aileye en az 30–35 bine mal oluyor. İyi ki çocuklarımı emekli olmadan önce okutup hayata hazırlamışız. Bugün olsaydı, samimi söylüyorum, okutmam mümkün değildi."

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya ise "Kemalpaşa esnafına bakıyoruz; belki de siftah yapmayan esnaflar var. Emekliler güneşi gördüklerinde köşe bucak oturuyorlar; 16-17 bin lirayla ya da 20 bin lirayla ne yapacaklarını düşünüyorlar. Şu an kış ayındayız; aralık, ocak, şubat, marta kadar bu memlekette bir hareketlilik olmaz. Mart ve nisanda gübre zamanı, çay zamanı başlar ama şu anda Kemalpaşa'ya giren bir ekonomik getiri yok. Bu durum memleketin birçok yerinde aynı. O yüzden insanlar geçimini sağlayamıyor" diye konuştu.