Artvin'de Çığ Düştü... Afgan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde, kaybolan çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedeni bulundu. Diğer kayıp çobanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber:  Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde, çığ altında kalan çobanlardan Afgan Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedeni bulundu.

Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde çoban Suat Temel hayatını kaybetmiş, kayıp diğer çobanlar Bülent Gezer ile Kerimullah Azizulla'yı bulmak için arama kurtarma çalışmaları, bu sabah yeniden başlatılmıştı.

AFAD ve gönüllü ekiplerin çalışmaları sonucunda çığ altında kalan Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
