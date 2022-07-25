Artvin'de Serinlemek İçin Çoruh Nehrine Giren 18 Yaşındaki İşçi Kayboldu - Haberler

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Artvin'de Serinlemek İçin Çoruh Nehrine Giren 18 Yaşındaki İşçi Kayboldu

ANKA - Yerel
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Artvin'de Serinlemek İçin Çoruh Nehrine Giren 18 Yaşındaki İşçi Kayboldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında taşeron firma elemanı olarak çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için girdiği Çoruh nehrinde bir anda gözden kayboldu. Genç işçi için Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında taşeron firma elemanı olarak çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için girdiği Çoruh nehrinde bir anda gözden kayboldu. Genç işçi için Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Artvin'de serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu.

Olay bugün öğlen saatlerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı yakınlarında meydana geldi. Barajın taşeron firmanda çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için Çoruh nehrine girdi. Bir süre suda yüzen Candan, bir anda gözden kayboldu. 18 yaşındaki genç işçinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Deniz Polisi, İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlattı.

ANKA / Yerel

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