Artvin'de Pazar Fiyatları Yükseliyor, Vatandaşlar Zor Günler Geçiriyor

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'de pazara giden vatandaşlar, yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu. Alışverişe çıkan bir Artvinli, "Her şey çok pahalı. Benim maaşım 12 bin 500 lira. Onlar için zor günler geride kalmış olabilir ama esas zor günler bizim için yeni başladı" dedi.

2024 yılının sonuna yaklaşırken, pazara çıkan Artvinliler, fiyatların seviyesinden yakındı ve daha zor günlerle karşılaşacaklarını ifade ettiler.

Bir vatandaş, "Fiyatlar düşmüş, düşmüş, bedava veriyorlar. Düşer mi, hem de çok pahalı. Bakın, bu kadar alabildim. Emekliyim, emekliye ne kadar para verdiler, 11 bin lira alıyorum. Bu hafta bu kadar alabildim, bu haftalık yeter diye düşünüyorum. Yetersizse de yetireceğiz. Bundan zor günüm var mı?" dedi.

"İşler kesat, pazar bitti"

Artvinli pazarcı Ömer Demirhan işlerin kesat olduğunu belirterek, "İşler kesat, hiçbir şey yok. Hemşehrim, iş yok, uzatmanın anlamı yok, pazar bitti. Fiyatlar aslında pahalı değil, kışın bu mevsimde domates 60 lira normal ve pahalı değil. Havuç 50 lira, pahalı değil ama para yok. Pazara emekli geliyor, onun da durumu perişan. Biz de zor günler geçiriyoruz" dedi.

Pazara alışverişe çıkan İsrafil Özdemir, "Pazardan bir yoğurt aldım, başka bir şey alamadım. Bu akşam yoğurda talim. Gittiğiği yere kadar götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Zor günler yeni başladı"

Artvin'de pazara alışverişe çıkan Yılmaz Yıldırım, "Her şey çok pahalı. Benim maaşım 12 bin 500 lira. Onlar için zor günler geride kalmış olabilir ama esas zor günler bizim için yeni başladı" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Pazara geldik, çok pahalı. Emekli maaşıyla birlikte piyasadan doğru dürüst bir şey alamıyoruz" şeklinde konuştu.

"1 Kilo Ispanak 70 Lira, 1 kilo ıspanak tohumu 1300 Lira, gel de kazan"

Bülent Akduman, "Pazarda Fiyatlar çok yüksek ama yapacak bir şey yok. Şimdi ise 1 kilo ıspanak 70 lira, evet vatandaşa çok pahalı geliyor ama 1 kilo tohum da 1300 lira ve ektiğimizde bir şeyler kazanılıyor mu, işte ortada. Kendi sebzemizi ektiğimiz için bir miktar da olsa kazanıyoruz. Önceki haftalar daha sağlıklı, bu son iki haftadır pazar biraz daha durgun. Zor günler kalmadı, daha zor günler geliyor gibi geliyor bana. İnsanlar artık dışarı çıkıp eskisi gibi alışveriş yapmıyorlar" dedi.

Süleyman Şahin, "Pazara alışverişe çıktım ama fiyatlara bakınca geriye dönüyorum. Paramız yetmiyor, fiyatlar çok pahalı, alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasin Vural ise, "Pahalı, ondan dolayı insanlar alamıyor ve bizim için hayat zor" diye konuştu.

İrfan Sevinç de, "Durumlar bozuk" dedi.