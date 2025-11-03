Haberler

Artvin'de Madencilik Projelerine Karşı 254 Kişi Dava Açtı

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde, Çağlayan Vadisi'nde yapılması planlanan madencilik projelerine karşı çevre dernekleri ve köylüler 254 kişi olarak hukuki süreç başlattı. Avukat Bedrettin Kalın, bölgedeki madencilik baskısının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

HABER: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, Çağlayan Vadisi'nde yapılması planlanan madencilik projelerine karşı 254 kişi tarafından dava açıldı. Basın toplantısında konuşan Avukat Bedrettin Kalın, Artvin'in yüzde 71'inin maden ruhsatlarıyla kaplı olduğunu belirterek, bölgedeki madencilik baskısının giderek arttığını söyledi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, 8 köyü etkileyecek madencilik projesine karşı çevre dernekleri ve köylülerin bir araya gelmesiyle 254 kişinin davacı olduğu hukuki süreç başlatıldı. Çağlayan Vadisi'nde 8 köyü etkileyecek madencilik faaliyetine karşı açılan davaya ilişkin açıklama yapan Avukat Bedrettin Kalın, "Artvin çok yoğun bir maden baskısı altında. Artvin'in yüzde 71'i maden ruhsatlarıyla kaplı, 525 ruhsat bulunuyor. Meclisten geçirilen düzenlemelerle birlikte madencilerin önü açıldı. Artık bütün derelerimizde, vadilerimizde ve dağlarımızda maden aramaları başladı" dedi.

Kalın, Agara Madencilik tarafından Çağlayan Vadisi'nde yürütülmek istenen bakır, gümüş ve çinko madeni projesine ilişkin olarak, "İlan, vadideki 8 köyü ilgilendirmesine rağmen yalnızca Dere İçi ve Çukur köylerini kapsadı. Oysa proje tüm köyleri etkiliyor. Bu nedenle 254 kişi olarak Rize İdare Mahkemesi'nde dava açtık" ifadelerini kullandı.

Kalın, geçmişte aynı vadide taş ocağı ve HES projelerine karşı açılan davalarda mahkemenin iptal kararları verdiğini anımsatarak, "Rize İdare Mahkemesi, Çağlayan Vadisi'nin korunmasına ilişkin iki karar verdi. Bu kez de adalete güveniyoruz. Bu proje, geçmişte iptal edilen projelerden çok daha ağır çevresel tahribatlara neden olacak" dedi.

Çağlayan Köyü sakinlerinden Mahmut Yaşar ise yöredeki maden projelerine tepki gösterdi. Yaşar, "Yöremize musallat olan birçok şirketin maden işletmesi talepleriyle karşı karşıyayız. Daha önce de mücadele ettik ve hukuka güvenerek kazandık. Şimdi de Agara Madencilik şirketine karşı 254 kişiyle birlikte davayı açtık" diye konuştu.

"Bu sömürgeci tipi madencilik anlayışıdır"

Yaşar, madencilik projelerinin yöre halkına hiçbir fayda sağlamadığını vurgulayarak, "Bu tür projeler, cevherin yüzde 99'unu şirkete, yüzde 1'ini kamuya bırakıyor. Kirlilik ve zarar ise halka kalıyor. Bu sömürgeci tipi madencilik anlayışıdır. İnşallah bu kez de yargıya güvenimiz boşa çıkmaz" dedi.

Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde yapılan basın açıklamasına, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Tepebaşı Kalkındırma Derneği Başkanı Nizamettin Pehlivan, Maden Köyü Dernek Başkanı Cafer Torun, Dereiçi Köyü'nden Erkin Uzun, avukatlar İsmail Dalkıran ve Bedrettin Kalın ile Çağlayan Köyü'nden Mahmut Yaşar katıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
