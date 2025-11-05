Artvin'de KYK Yurtları Esnafı Olumsuz Etkiliyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de KYK yurtlarının kampüslere yakın bölgelerde açılmasıyla birlikte öğrencilerin şehir merkezine daha az gelmelerinin, kentin ekonomisini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Artvin Şoförler Odası Başkanı Şeref Öngüner, "saat 17.00'den sonra çarşıda neredeyse hiç kimse kalmamıştır. Seyitler Kooperatifimizde 34 aracımız, şehir merkezinde ise 36 dolmuşumuz var. Bunlar gün boyu boş gidip gelmektedir" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Artvin Şube Başkanı ve Artvin Şoförler Odası Başkanı Şeref Öngüner, Artvin'de KYK yurtlarının açılmasıyla birlikte öğrencilerin yalnızca yurt çevresinde kalmasının esnafı ve dolmuş şoförlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Öngüner, minibüsçülerle birlikte yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"KYK'nın yeni yurtları açıldı. Üniversite, öğrencilerin KYK yurtlarına en yakın kalacak yerlerde ikamet etmesini sağladı. Bu, hiçbir ilde görülmemiş bir durumdur. KYK kendi işini yapar, rektörlük kendi işini yapar. Ancak burada öğrencilerimizin en yakın yerlerde, yani KYK yurtlarında kalması, buradaki esnafımıza, şoför esnafımıza ve şehrimizin tüm ekonomik dinamiklerine olumsuz etki etmiştir.

"Dolmuşlar boş gidip gelmektedir"

Bir ilde bu kadar güzel alanlar ve imkanlar rektörlüğe sunulmuştur ancak şehir merkezi neredeyse boş kalmıştır. Özellikle saat 17.00'den sonra çarşıda neredeyse hiç kimse kalmamıştır. Seyitler Kooperatifimizde 34 aracımız, şehir merkezinde ise 36 dolmuşumuz var. Bunlar gün boyu boş gidip gelmektedir. Buradan yetkililerimize, yani rektörlüğümüze ve KYK'ya şunu söylemek istiyoruz: En azından bazı öğrenciler, çapraz dersler veya ilgili diğer düzenlemelerle şehir merkezinde ders görebilir ve dolayısıyla ekonomik canlılığa katkı sağlayabilir.

"Biz defalarca önerdik, yurdun bir bölümünü şehir merkezinde açalım"

Hiç kimse üniversite öğrencisinin burada kalmasından şikayetçi değil. Biz de veliyiz, çocuklarımızı okutuyoruz. Bu rakamlar büyükşehirler için normal olabilir, ancak Türkiye'de 81 il var ve 81 ilde üniversite öğrencisine zam yapılmayan tek il Artvin'dir. Esnafımız ve şoför esnafımız, şehir ekonomisi açısından bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. İlk uyarımız ve şikayetimiz budur; yetkililerimizden sesimize kulak vermelerini istiyoruz. Şehir merkezindeki esnafımız, çarşıda gezen tek bir öğrenci dahi görmüyor. Biz defalarca önerdik, yurdun bir bölümünü şehir merkezinde açalım. Yetkililer sesimize kulak verirlerse memnun oluruz."