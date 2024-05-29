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Artvin'de kıyıya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı

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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları 185 gün sonra başlatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları 185 gün sonra başlatıldı.

Hopa ilçesinde 27 Kasım 2023 günü fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve 13 kişilik mürettebatı sorunsuz olarak tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisinin kurtarılması için bugün ilk hamle yapıldı. Gemi 185 gün sonra özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğu çaba sarf ediliyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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