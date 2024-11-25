Üye Girişi
Haberler
Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Artvin'de Kar Yağışı Sonrası 127 Köy Yolu Kapatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası toplam 127 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara başladı.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli'nde 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında Ardanuç'ta 19, Şavşat'ta 45, Yusufeli'nde ise 63 köy yolu olmak üzere toplam 127 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan-Ardanuç karayolunu bağlayan Bülbülan Geçidi de kar yağışı nedeniyle kapanmış durumda.

Artvin'i Ardahan'a bağlayan Şavşat Sahara Geçidi'nde ise aşırı kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

Kapanan yolların açılması için Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, 22 personel, 3 pikap, 3 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyon ile çalışma başlattı. Köy yollarının yeniden trafiğe açılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Artvin'de Kar Yağışı Sonrası 127 Köy Yolu Kapatıldı
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? Malatya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzonspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) TS Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Iğdırspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Iğdırspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Niğde okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.