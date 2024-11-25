Artvin'de Kar Yağışı Sonrası 127 Köy Yolu Kapatıldı

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli'nde 127 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında Ardanuç'ta 19, Şavşat'ta 45, Yusufeli'nde ise 63 köy yolu olmak üzere toplam 127 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan-Ardanuç karayolunu bağlayan Bülbülan Geçidi de kar yağışı nedeniyle kapanmış durumda.

Artvin'i Ardahan'a bağlayan Şavşat Sahara Geçidi'nde ise aşırı kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

Kapanan yolların açılması için Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, 22 personel, 3 pikap, 3 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyon ile çalışma başlattı. Köy yollarının yeniden trafiğe açılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.