Artvin'de Hes İçin Kesilen Ceviz Ağaçları, Kesildikten Sonra Damgalandı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü köyünde, yargı süreci Danıştay'da süren hidroelektrik santralinin ( Hes ) yapılacağı alandaki ceviz ağaçları, santrali inşa edecek şirketin görevlileri tarafından kesilmişti. Tepedüzü Köyü Muhtarı Elyesse Uygun, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün ağaçlara kesildikten sonra damga vurduğunu belirterek, "Eğer müdahale etmeseydik bu alandaki bütün ağaçlar kesilmiş olacaktı. Köylüler, kendi ağaçlarına sahip çıktılar. Ancak bu durum da bir idari tavır olarak tarihe not düşülsün. Önce kaçak kesiliyor, sonra yasal mevzuata bağlanıyor" dedi.

Elyesse Uygun, Tepedüzü köyünün Çayağzı mahallesinde kesilen ceviz ağaçlarının yanında bugün yaptığı açıklamada, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün, sorumluluğu üzerinden atmak için ağaçlara kesildikten sonra damga vurduğunu öne sürdü. Uygun, şunları söyledi:

" ÖNCE KAÇAK KESİLİYOR, SONRA YASAL MEVZUATA BAĞLANIYOR"

"Daha önce HES şirketi ve onun çalışanı diyelim, taşeronları tarafından izin alınmadan kaçak olarak ve zamansız olarak kesilen ceviz ağaçları… Orman İşletmesi Müdürlüğü, sorumluluğu üzerinden atmak için, şirketin ya da ilgililerinin yaptığı başvuru üzerine gelip kesilmiş ağaçları sonradan damgalamıştır. Yani işlem, idari işlem, fiiliyattan sonra geliyor. Yani bu alışkanlık gibi bir şey mi bilmiyorum ama önceden eğer müdahale etmeseydik bu alandaki bütün ağaçlar kesilmiş ve telef edilmiş olacaktı. Köylüler, kendi ağaçlarına sahip çıktılar. Ancak bu durum da bir idari tavır olarak tarihe not düşülsün. Önce kaçak kesiliyor, sonra yasal mevzuata bağlanıyor. Yani mevzuat, bu kesildikten sonra, işlem sonradan geliyor, yasallaştırılıyor. Yani kaçak olan iş yasallaştırılıyor, legal hale getiriliyor. Bunun anlamını da kamuoyu belirlesin."

ANKA / Yerel