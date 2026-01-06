Kemalpaşa'da Pazara Çıkan Yurttaşlar İsyan Etti: "Kendileri Trilyonlar Alıyorlar, Bize 17-18 Bin Lira Veriyorlar"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de halk pazarına giden vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle alım güçlerinin ciddi şekilde düştüğünü, maaşların ayın başında tükendiğini belirtti. Mehmet Aydın isimli vatandaş, tepkisini "Nasıl geçineceğiz? Böyle dolaşıyoruz, elimiz arkamızda. Başka bir şey alamıyoruz. Bizi bu hale düşürenlerin gözü kör olsun" sözleriyle dile getirdi.

Asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zamlar toplumun beklentisini karşılamadı. Ülkenin birçok noktasında vatandaşlar tepkilerini yüksek sesle ifade etmeye başladı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki halk pazarında alışverişe çıkan yurttaşlar, artan fiyatlar nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü, maaşların hızla tükendiğini belirtti. Gürcistan sınırında yer alan Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Yasin Yenigül yaşadığı ekonomik dar boğazı ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına şu sözlerle anlattı:

"Parça parça alıp gidiyorum. Bu nedir ya? İki tane yumurta, iki tane salata aldım, 800 lira para verdim. 20 bin lirayla geçinilir mi? Emekliye 20 bin lira maaş verip 'geçinin' diyorlar. Bir milletvekili 300 bin lira maaş alıyor, bu milletin sırtından gidip orada oturuyorlar. Sonra da 'enflasyonun üstünde zam yaptık' diyorlar. Yapsınlar bakalım zam."

Sayime Usatabaş ise tepkisini "Olan köylüye oldu ve biz bir şey alamıyoruz. Bir milyon lirayla bunları aldım. Ne zamana kadar böyle olacak?" sözleriyle dile getirdi

Pazara gelen başka bir Kemalpaşalı vatandaş da yaptığı alışverişi anlatarak, "500 lira verip alışveriş yaptım. Lahana aldım, 7 kilo da mısır unu aldım. Başka bir şey alamadım, yetmedi" dedi.

"Bu halde nasıl geçineceğiz?"

Sayime Usatabaş, konuşmasının devamında maaşların yetersizliğine ve sağlık harcamalarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Yetmedi, para yok. Maaşı dün aldık ama maaş dediğin nedir? 50-100 lira gibi eriyor. Kendileri trilyonlar alıyorlar, bize 17-18 bin lira veriyorlar. Eşim emekli. İlaca gittim, sigortalı olmama rağmen 160 lira para verdim. Eşim 25 sene prim ödedi ama yine de ilaçlara 160-200 lira ödüyoruz. Bu halde nasıl geçineceğiz? Böyle geçinemeyiz."

"Bizi bu hale düşürenlerin gözü kör olsun"

Kemalpaşa pazarına alışverişe gelen Mehmet Aydın da, "Nasıl geçineceğiz? Böyle dolaşıyoruz, elimiz arkamızda. Başka bir şey alamıyoruz. Bizi bu hale düşürenlerin gözü kör olsun" ifadelerini kullandı.

Sayime Usatabaş, vatandaşların sesinin duyulup duyulmayacağına dair endişesini de dile getirerek, "Bizim konuştuğumuz bir fayda sağlayacak mı? Sebze dolu tezgahlar ama biz alamıyoruz. Aldığımız para yetmiyor."

Mehmet Aydın ise Sayime Usatabaş'ın aldığı poşetleri göstererek, "Eskiden 5 kilo alırdık, 2000'den önce 10 kilo, hatta çuvalla alırdık. Şimdi bakın, ancak 1 kilo alabiliyoruz" dedi.