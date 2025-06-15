Artvin'de Gözaltına Alınan 5 Gazetecinin İfade İşlemleri Başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin merkezli soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 5 gazetecinin, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınmaya başlandı. Avukat Haktan Özkan, "Gözaltına alınan gazetecilerin ifade işlemleri sürüyor. Dosyada kısıtlılık kararı var ve bu durum, elbette savunma hakkımızı belli ölçüde engelliyor" dedi.

Artvin merkezli soruşturma kapsamında, Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ile gazeteciler Semra Pelek ve Dicle Baştürk, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe ve gazeteci Eylem Emel Yılmaz, İstanbul'da ikametlerinde gözaltına alındı.

Artvin'e sevk edilen 5 kişinin, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, ifadelerinin tamamlanmasının ardından gazetecilerin pazartesi günü Artvin Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Avukat Sümeli: "Dosyanın kapsamını bilmiyoruz"

Davayı takip etmek ve müvekkillerinin ifadelerine katılmak üzere Artvin'e gelen İstanbul Barosu'ndan Avukat Didare Hazal Sümeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, Artvin'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade alma işlemlerine başlandı. Müvekkillerimizin bir kısmının ifadeleri tamamlandı, bazı arkadaşların ifadeleri ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifadelerin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevkler başlayacak. Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle, dosyanın kapsamı ve mahiyeti hakkında tam bilgi sahibi olmamız mümkün olmadı. Ayrıca, soruşturmanın neden Artvin'de başlatıldığına dair de herhangi bir bilgimiz yok."

Avukat Özkan: "Kısıtlılığa rağmen ifade işlemlerine katılıyoruz"

Trabzon Barosu'ndan Avukat Haktan Özkan da dosyada kısıtlılık kararı bulunmasına rağmen müvekkillerinin ifadelerine katılmaya devam ettiklerini belirterek, "Gözaltına alınan gazetecilerin ifade işlemleri sürüyor. Dosyada kısıtlılık kararı var ve bu durum, elbette savunma hakkımızı belli ölçüde engelliyor. Ancak bu kısıtlılığa rağmen müvekkillerimizin ifadelerine girmeye devam ediyoruz. Şu anda ifade alma süreci devam ediyor; akabinde, sürece dair gerekli açıklamaları yapacağız. Pazartesi günü adliyeye sevk edileceklerine dair bir bilgi var; bekleyip göreceğiz" diye konuştu.