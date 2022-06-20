Artvin'de Geçimini Metrelerce Yükseklikteki Ağaçlardan Sakız Toplayarak Sağlayan Kızılkaya: "Başka Gelirimiz Yok. Çocuklarımızı Okuttuk. Sigortamı...

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'inin Ardanuç ilçesinde yaşayan geçimini, metrelerce uzunluktaki ağaçlardan sakız toplayarak sağlayan Kenan Kızılkaya, "Başka gelirimiz yok. Çocuklarımızı okuttuk. Sigortamı yatırdım, sakız toplamayla. Eşim de kanser hastası. Mecbur, birkaç kilo sakız bulacağım ki ışın tedavisine başlatacağım" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Kenan ve Caner Kızılkaya kardeşler geçimlerini metrelerce yükseklikte ağaçlardan sakız toplayarak sağlıyorlar. Kenan Kızılkaya, şunları söyledi:

"Sakızla geçimimizi sağlıyoruz. Sakızın da bir mevsimi vardır. Altıncı ayda taze sakız çıkar. Biz biliyoruz. Onun mıntıkalarını da biliyoruz. Ağaçtan anlarız. Ağacın ucu kuruya gitmişse, onda mutlaka sakız vardır. Yazın sakız çıktığı zaman artık 30-40 kilo olabiliyor.

İş olmadığı için… Memleketimizde iş yok. Geçim kaynağı. Masrafsız bir şey. Sadece motosikletimiz var. Onun yakıtını alarak gidip, paraya çeviriyoruz. Başka gelirimiz yok. Çocuklarımızı okuttuk. Sigortamı yatırdım, sakız toplamayla. Çok cüzi miktarda emekli maaşı alıyorum. Eşim de hastadır, kanser hastası, yatıyor, yataktadır. Üniversite ikinci sınıf genetik mühendisliğini yarıda dondurmuş vaziyette bir kızım vardır. Artvin birincisiydi imkanlarım olmadığı için okutamadım, olmadı yani annesinin hastalığı da devreye girdi tamamen bittik biz. Şu an öyle yani başka götüremem 28'inde imkanım yok, mecbur birkaç kilo sakız bulacağım ki ışın tedavisine başlattıracağım.

"MÜŞTERİ BULAMAZSAK ELİMİZDE KALIYOR"

Sakız toplamanın tehlikesi vardır tabi ki, yaş günlerde ağaca çıkamıyorsun kayıyor ayakların. Herkes yapamaz. Kilosu 800 lira 1000 lira arasında değişiyor iyisini bin liradan satıyoruz da müşteri bulabilirsek, eğer bulamasak elimizde kalıyor. Mide ağrısına faydası vardır, nefes bronşitleri açar sakinleştirir insanı. Sadece çiğneyip onu 2 saatte bir kocalır biz kocalma deriz. Kül şekline gelir ağzında onu yutabildiysen ne mutlu midende ülser var ise o birebir hafifletiyor."

"SAKIZ TOPLAYARAK ÜÇ ÇOCUK BÜYÜTTÜM"

Caner Kızılkaya ise şunları söyledi:

"Geçimimizi ormanlardan sakız toplayarak temin ediyoruz. Sakızla üç çocuk büyüttüm ben ikisini evlendirdim oğlum üniversiteye hazırlanıyor şu anda. Temmuz-ağustos ayında yeni sakızlar geliyor. Ben girdiğim ormandan yaz sıcağında sakız kokusuna giderim güneş vurduğunda sakız kokusu vardır ağaçta kokuyu takip edersen nota operasyonu yapmış olursun."

ANKA / Yerel