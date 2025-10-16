Artvin'de Filistin Yararına Hayır Çarşısı Düzenlendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin İnsani Yardım Derneği (İHH), Gazze halkına destek amacıyla "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" düzenledi. Artvin Valilik Meydanı'ndaki etkinlikte, el emeği ürünler satışa sunulurken elde edilen gelirin tamamının Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı açıklandı.

Etkinlikte konuşan İHH Artvin İl Temsilcisi Osman Delibaş, Gazze'de iki yıldır süren saldırıların sivilleri hedef aldığını belirterek, "Bebekler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için buradayız. Ateşkesin ardından Gazze'ye nasıl destek olabiliriz diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ne yazık ki İslam ülkelerinin bu zulme sessiz kalması bizleri derinden üzüyor" dedi.

Delibaş, İslam ülkelerinin tepkisizliğini eleştirerek, "Avrupa'da çok daha ciddi gösteriler ve büyük organizasyonlar düzenleniyor. Ama İslam dünyasında aynı ölçüde bir tepki göremiyoruz. Bu da bizleri ayrıca üzüyor" ifadelerini kullandı.

Genç İHH Artvin Koordinatörü Dineysa Özber ise Gazze'de yaşananların bir "insanlık meselesi" olduğunu vurguladı. Özber, "Bu bir din ya da ırk meselesi değil, vicdan meselesidir. Herkesin bu soykırıma karşı birlik içinde olması gerekiyor. İHH olarak iki yıldır düzenli şekilde kermesler yapıyoruz. Amacımız hem maddi destek sağlamak hem de Gazze'deki kardeşlerimize unutulmadıklarını göstermek" dedi.

Etkinlik boyunca kadınlar ve gençler tarafından hazırlanan yiyecek ve el işi ürünlerin satışı yapılırken, Artvinlilerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, İHH'nın Gazze'deki gönüllüleri aracılığıyla Filistinli ailelere gönderilecek.