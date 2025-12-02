Artvin'de Ehliyetsiz Sürücü Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin merkeze bağlı Ortaköy'de, ehliyetsiz kamyonet sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yaklaşık 7,5 metreden yol kenarına devrilmesine neden olduğu kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy'de sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Ortaköy il yolunda saat 07.14 sıralarında 41 AEB 110 plakalı kamyonet, sürücüsü Hasan Günay'ın (44) virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7.6 metrelik yükseklikten yol kenarına devrildi.

Kaza sonucunda sürücü Hasan Günay ile araçta yolcu olarak bulunan Yunus Günay (51) ve Hasan İnce (57) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin muayene ve sigortasının bulunduğu, ancak sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.