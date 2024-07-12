Üye Girişi
Haberler

Artvin'de düğünde döner kesti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen kır düğününde gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti. Davetlilere ise çağ kebap ikram edildi.

Artvin'de düzenlenen kır düğününde dünya evine giren gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti. Davetlilere ise pasta yerine çağ kebap ikram edildi.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde düzenlenen kır düğününde dünya evine giren Şerife ve Emre Polat çifti ilginç bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Damadın amcası ve kuzeni tarafından sürpriz yapılarak düğün pastası yerine cağ döner kestirildi.

Düğün, çiftin yakınları ve köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Düğün pastası kesme geleneğini farklı bir şekilde yorumlayan çiftin yakınları, büyük bir döner tezgahı kurarak misafirlerine sürpriz yaptı.

Düğünlerde birkaç katlı olup gelin ve damadın kestiği ve daha sonra ilk dilimin tadına kendilerinin baktığı basta yerine bu kez döner gelince gelinle damat ne yapacağını şaşırdı. Bıçağı alan damat döneri çağ şeklinde keserek geline ikram etti.

Davetlilerin şaşkın bakışlarıyla gerçekleşen organizasyonda gelin ve damat gülmekten kendini alamadı.

Artvin'in döneriyle meşhur köylerinden biri olan Aşağı Maden Köyü sakinlerinden damadın amcası Cavit Polat, "Yeğenimizin düğünde bir anı kalsın. Bir hatıra yaşatalım dedik. Biz dönere aşığız cağ döner hazırlayalım dedik. Güzel bir ambiyansa oldu hatıra kaldı herkesi böyle kültürel çalışmalara davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düğün boyunca misafirlere ikram edilen döner, herkes tarafından büyük beğeni topladı. Kutlamalar, müzik ve halk oyunları eşliğinde geç saatlere kadar sürdü. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Artvin Yerel Yaşam Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Bakmadan Geçme

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title