Artvin'de Düğün Töreninde Canlı Tavuk ve Horoz Sürprizi

Güncelleme:
Artvin'de yapılan bir düğünde, damadın arkadaşları Tayland'dan getirdikleri canlı tavuk ve horoz ile sıra dışı bir takı törenine imza attı. Damat, kendisine hediye edilen horozla dans ederken davetliler büyük bir ilgi gösterdi.

Artvin'de bir düğünde damadın arkadaşları, Tayland'dan getirdikleri canlı tavuk ve horozu hediye ederek sıra dışı bir takı törenine imza attı.

Artvinli Aslıhan ve Hasan Badur çiftinin düğününde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Genellikle altın ve para takılarak yapılan takı töreninde bu kez damat Hasan Badur beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Özel sektörde çalışan ve tavuk-horoz beslemeyi hobi haline getiren Hasan Badur, bir süre önce çok sevdiği horozunu kaybetti. Bunu bilen arkadaşları, damada unutulmaz bir hediye vermek için Tayland'dan canlı tavuk ve horoz getirtti. Düğün salonunda damada takdim edilen canlı hayvanlar, davetliler arasında hem şaşkınlık hem de büyük bir ilgi uyandırdı. Damat Badur kendisine hediye edilen horozla dans ederken, davetliler bu anları alkışlarla karşıladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Damadın arkadaşlarının hazırladığı bu renkli sürpriz, çiftin düğününü unutulmaz kıldı. - ARTVİN

