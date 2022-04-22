Artvin'de Çocuk Belediye Başkanı, Makam Koltuğuna Oturdu

ARTVİN (ANKA) - Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vakıfbank İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökdeniz Su, Artvin Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bir süreliğine Artvin Belediye Başkanı olan Gökdeniz Su, ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için teşekkür etti. Daha sonra Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile bir süre sohbet eden çocuk Başkan Gökdeniz Su, Artvin'i güzelleştirecek ne varsa onları yapmak istediğini belirterek, okulların bahçelerinin düzenlemesini ve artık Artvin halkına ait olan Kafkasör Yaylası'nda daha güzel festival yapılmasını talep etti.

Artvin Belediyesi'nin, düzenleyeceği 23 Nisan Şenlikleri'ndeki şişme oyun alanları, ücretsiz ve sınırsız dondurma ile pamuk şeker ikramlarının çocuklara hitap edeceğini belirten Çocuk Belediye Başkanı Gökdeniz Su, tüm çocukları 23 Nisan Cumartesi günü Belediye önüne davet etti.

Başkan Elçin ise "Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğin makamlarında oturacağı çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği çocuklarımızı önemsiyor ve onlar için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Elçin, çocuk Başkan Gökdeniz Su ve beraberindeki çocuklara kırtasiye hediye çeki vererek eğitim hayatında başarılar diledi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.