Artvin'de Çığ Altında Arama Çalışmaları Üçüncü Günde Devam Ediyor

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları üçüncü günde ara vermeden devam ediyor. Çığ felaketinden kurtulan İrfan Yazıcı, "Sürüyü yukarıdan aşağı doğru indiriyorduk. Hepimiz sıralı haldeydik; ben en arkadan bir kişinin önündeydim. O sırada köpekler havlamaya başladı, ardından bir ıslık sesi duydum. Koşarak aşağıya indim. O esnada Murat abinin feryadını duydum ve her şey bir anda oldu. İlk olarak 112 Acil'i aradım, ardından yardım edebilecek arkadaşları bilgilendirdim" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 3'üncü gününde, çığ altında kaldığı değerlendirilen Bülent Gezer isimli çobana ulaşmak için ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşarak yeniden arama çalışmalarına başladı.

CHP Hopa İl Genel Meclisi Üyesi ve Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Bakar, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada çalışmaları yerinde takip ettiklerini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Çığın meydana geldiği sırada koyun sürüsüyle birlikte bölgede bulunan İrfan Yazıcı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sürüyü yukarıdan aşağı doğru indiriyorduk. Hepimiz sıralı haldeydik; ben en arkadan bir kişinin önündeydim. O sırada köpekler havlamaya başladı, ardından bir ıslık sesi duydum. Koşarak aşağıya indim. O esnada Murat abinin feryadını duydum ve her şey bir anda oldu. İlk olarak 112 Acil'i aradım, ardından yardım edebilecek arkadaşları bilgilendirdim. Biz toplam altı kişiydik. Çığ altında kalan üç arkadaştan biri benden arkadaydı, diğer ikisi hayvanları çekiyordu. Her şey bir saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Aşağı indiğimde hiçbir şey göremedim."