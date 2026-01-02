Artvin'de Çığ Altında Kalan Çoban İçin Arama Çalışmaları Üçüncü Günde Devam Ediyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde arama kurtarma ekipleri, yoğun kar yağışı, tipi ve soğuk havaya rağmen çığ altında kalan çobanın bulunması için çalışmalarına üçüncü günde ara vermeden devam ediyor.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ faciasında 3 çoban kar altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, tipi ve düşük hava sıcaklıklarına rağmen arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmaların 3'üncü gününde, çığ altında kaldığı değerlendirilen Bülent Gezer olduğu tahmin edilen çobana ulaşmak için ekipler sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaşarak yeniden arama çalışmalarına başladı.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarının çalışmaları yer yer güçleştirdiği belirtilirken, ekiplerin tüm imkanları seferber ederek arama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.