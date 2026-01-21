Ardanuç'ta Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ardanuç'a bağlı Adakale Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İsmail Şimşek'in kullandığı 53 HG 423 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İsmail Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü İsmail Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yusuf Yüksel'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.