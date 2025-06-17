Artvin'de 4 Gazeteci Tutuklandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin merkezli soruşturma kapsamında 4 gazeteci "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Gazetecilerden Dicle Baştürk'ün avukatı Yücel Arslan, "Gazetecilik faaliyetleri ve bu faaliyetler karşılığında alınan ücretler, örgüt üyeliğine delil olarak değerlendirilip tutuklama yapıldı" dedi.

Artvin merkezli soruşturma kapsamında dört günlük gözaltı süresinin ardından Artvin Adliyesine getirilen 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ile gazeteciler Eylem Emel Yılmaz, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin buradaki sorgularının ardından tutuklanırken, Semra Pelek, Melisa Efe ve Ömer Bülenter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Barosu avukatlarından Yücel Arslan, şöyle dedi:

"Dosyanın içeriği hakkında çok fazla konuşamıyoruz tabii ama şöyle özetleyebilirim: Gazetecilik faaliyetleri ve bu faaliyetler karşılığında alınan ücretler, örgüt üyeliğine delil olarak değerlendirilip tutuklama yapıldı. Yani incelenmemiş, üzerinde çalışılmamış ve düzgün tutulmamış bir dosya olduğunu düşünüyoruz. Zamanla umuyoruz ki yargıya da derdimizi anlatabiliriz."

Avukat Sümeli: "Dosyada gazetecilik dışında bir şey yok"

Semra Pelek'in avukat Didare Hazal Sümeli ise şu ifadeleri kullandı:

"Dört günlük gözaltının ardından 4 tutuklama ve 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakılması kararı verildi. Böylece soruşturma aşamasında belli bir dönemin sonuna geldik; ceza hakimi sorgusu sona erdi. Müvekkilimiz Semra Pelek, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dosyada gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir unsur bulunmamaktadır zaten."