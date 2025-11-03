Haberler

Artvin Çağrı Merkezi Çalışanları Görev Değişikliğine Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi çalışanları, görev yerlerinin Trabzon'a taşınmasına ve uzaktan çalışmaya zorlanmalarına karşı basın açıklaması yaptı. Çalışanlar, mevcut işlerinde devam etmek istediklerini ve özlük haklarının korunmasını talep etti.

HABER: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi Servisi'nin Artvin Ziraat Bankası projesinde görev yapan müşteri temsilcileri, görev yerlerinin değiştirilmesine tepki göstererek Artvin Çağrı Merkezi binası önünde basın açıklaması yaptı.

Artvin'de çağrı merkezi çalışanları, görev yerlerinin Trabzon'a taşınması ve uzaktan çalışmaya zorlanmalarına karşı "mevcut işimizde devam etmek istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Çalışanlardan Elif Tutar, 1 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası operasyonunda çalışan personelin farklı bir Trabzon pozisyonuna görevlendirildiğini belirterek, bu değişikliği kabul etmediklerini söyledi. Home ofis çalışma modelini de kabul etmediklerini ifade eden Tutar, sözleşmelerinde ofis çalışanı olarak yer aldıklarını ve ev ortamlarının uzaktan çalışmaya uygun olmadığını söyledi. Tutar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Servisi çalışanları olarak Artvin lokasyonunda, Ziraat Bankası ekibi olarak hizmet veriyoruz. 30 Ekim tarihi itibarıyla tarafımıza yazılı olarak bildirilen görev yeri değişikliğiyle ilgili olarak, iş akdinde esaslı bir değişiklik teşkil etmesi nedeniyle kabul etmediğimize dair bir karşı bildirim sunmak istiyoruz.

Öncelikle biz çalışanlar olarak, 1 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası operasyonunda çalışan arkadaşlarımızın, 'churn ekip' olarak adlandırılan farklı bir Trabzon pozisyonunda göreve başlatılması yönünde karar verildiğinin bize sözlü ve yazılı olarak beyan edildiğini belirtmek istiyoruz. Ancak bu karara rağmen arkadaşlarımız mevcut işlerinde devam etmek istediklerini, görevlerinin başında olduklarını ve yalnızca proje değişikliğini; aile, ev ve çalışma koşullarının uygun olmaması nedeniyle olumlu karşılayamadıklarını ifade etmektedir. Biz, mevcut Ziraat operasyonunda çalışmaya devam etmek istediğimizi beyan ediyoruz."

"Mevcut operasyonda çalışmaya devam etmek istiyoruz"

Tutar, 3 Kasım sabahı itibarıyla eğitim grubu adı altında Global Bilgi profillerinde bilgilerin değiştirildiğini öğrendiklerini belirterek, "İnsan kaynakları sürecinde bunu talep etmediğimiz, istemediğimiz ve bize sorulmadığı halde profillerimiz değiştirilmiştir. Sabah itibarıyla işimize geldik, kartlarımız yalnızca giriş kartı olarak okutuldu. Ancak çağrı aldığımız bölüme giremedik ve işimizi yapamadık. Şu anda kafeteryadayız. Eğitim sürecini kabul etmediğimizi, mevcut işimize devam etmek istediğimizi beyan ediyoruz. Fakat talebimiz ne yazık ki olumlu karşılanmıyor." dedi.

"Özlük haklarımızı istiyoruz"

Çalışanlar ayrıca, home ofis sistemine zorunlu geçişin özlük haklarını zedeleyeceğini belirterek, "Home ofis olarak bizi zorunlu bir şekilde bu modele yönlendirmeleri, burada çalışan 16 arkadaşımızın özlük haklarını tamamen elimizden almaktır. Biz hakkımızı, özlük haklarımızı istiyoruz. Umarız en kısa sürede sonuçlanır ve haklarımızı alırız." ifadelerini kullandı.

"AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten destek bekliyoruz"

Çalışanlar, Artvin AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten destek beklediklerini dile getirerek, "Sayın Bakanımız özlük haklarımız konusunda mağdur edilmeyeceğimizi belirtmişti. Bu süreçte desteğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Milli yıldızdan kahreden haber
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.