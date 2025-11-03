Artvin Çağrı Merkezi Çalışanları Görev Değişikliğine Tepki Gösterdi

HABER: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Merkezi Servisi'nin Artvin Ziraat Bankası projesinde görev yapan müşteri temsilcileri, görev yerlerinin değiştirilmesine tepki göstererek Artvin Çağrı Merkezi binası önünde basın açıklaması yaptı.

Artvin'de çağrı merkezi çalışanları, görev yerlerinin Trabzon'a taşınması ve uzaktan çalışmaya zorlanmalarına karşı "mevcut işimizde devam etmek istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Çalışanlardan Elif Tutar, 1 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası operasyonunda çalışan personelin farklı bir Trabzon pozisyonuna görevlendirildiğini belirterek, bu değişikliği kabul etmediklerini söyledi. Home ofis çalışma modelini de kabul etmediklerini ifade eden Tutar, sözleşmelerinde ofis çalışanı olarak yer aldıklarını ve ev ortamlarının uzaktan çalışmaya uygun olmadığını söyledi. Tutar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Servisi çalışanları olarak Artvin lokasyonunda, Ziraat Bankası ekibi olarak hizmet veriyoruz. 30 Ekim tarihi itibarıyla tarafımıza yazılı olarak bildirilen görev yeri değişikliğiyle ilgili olarak, iş akdinde esaslı bir değişiklik teşkil etmesi nedeniyle kabul etmediğimize dair bir karşı bildirim sunmak istiyoruz.

Öncelikle biz çalışanlar olarak, 1 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası operasyonunda çalışan arkadaşlarımızın, 'churn ekip' olarak adlandırılan farklı bir Trabzon pozisyonunda göreve başlatılması yönünde karar verildiğinin bize sözlü ve yazılı olarak beyan edildiğini belirtmek istiyoruz. Ancak bu karara rağmen arkadaşlarımız mevcut işlerinde devam etmek istediklerini, görevlerinin başında olduklarını ve yalnızca proje değişikliğini; aile, ev ve çalışma koşullarının uygun olmaması nedeniyle olumlu karşılayamadıklarını ifade etmektedir. Biz, mevcut Ziraat operasyonunda çalışmaya devam etmek istediğimizi beyan ediyoruz."

"Mevcut operasyonda çalışmaya devam etmek istiyoruz"

Tutar, 3 Kasım sabahı itibarıyla eğitim grubu adı altında Global Bilgi profillerinde bilgilerin değiştirildiğini öğrendiklerini belirterek, "İnsan kaynakları sürecinde bunu talep etmediğimiz, istemediğimiz ve bize sorulmadığı halde profillerimiz değiştirilmiştir. Sabah itibarıyla işimize geldik, kartlarımız yalnızca giriş kartı olarak okutuldu. Ancak çağrı aldığımız bölüme giremedik ve işimizi yapamadık. Şu anda kafeteryadayız. Eğitim sürecini kabul etmediğimizi, mevcut işimize devam etmek istediğimizi beyan ediyoruz. Fakat talebimiz ne yazık ki olumlu karşılanmıyor." dedi.

"Özlük haklarımızı istiyoruz"

Çalışanlar ayrıca, home ofis sistemine zorunlu geçişin özlük haklarını zedeleyeceğini belirterek, "Home ofis olarak bizi zorunlu bir şekilde bu modele yönlendirmeleri, burada çalışan 16 arkadaşımızın özlük haklarını tamamen elimizden almaktır. Biz hakkımızı, özlük haklarımızı istiyoruz. Umarız en kısa sürede sonuçlanır ve haklarımızı alırız." ifadelerini kullandı.

"AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten destek bekliyoruz"

Çalışanlar, Artvin AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten destek beklediklerini dile getirerek, "Sayın Bakanımız özlük haklarımız konusunda mağdur edilmeyeceğimizi belirtmişti. Bu süreçte desteğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.