Artvin Belediye Başkanı Elçin'den, Şehrin İmar Planının İptal Ettirilmesine Tepki: 'Artvin'i İmar Planı Konusunda Tökezletmek İstemektedirler'

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan başvuru sonucu şehrin imar planının tamamının iptal edilmesine tepki gösterdi. Elçin, "Orman İşletme Müdürlüğü davalarını geri çekti ve bizim Orman İşletme Müdürlüğü’yle hiçbir davamız kalmadı yalnızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle davamız kaldı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yetkilileri Artvin’i imar planı konusunda tökezletmek istemektedirler ve bundan da mutludurlar sanırım, ben de bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan başvuru sonucu şehrin imar planının tamamının iptal edilmesine tepki gösterdi. Elçin, "Orman İşletme Müdürlüğü davalarını geri çekti ve bizim Orman İşletme Müdürlüğü'yle hiçbir davamız kalmadı yalnızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle davamız kaldı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkilileri Artvin'i imar planı konusunda tökezletmek istemektedirler ve bundan da mutludurlar sanırım, ben de bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.

Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin Samsun İstinaf Mahkemesi'ne müracaat ederek şehrin bütün imar planını iptal ettirdiğini belirten Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, planın iptali sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BİZ KAYBETTİĞİMİZ DAVADA MAHKEME KARARINA HARFİYEN UYDUK"

Demirhan Elçin, açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Artvin'de imar planıyla ilgili bir kaos yaşıyor ve geldiğimiz 4 yıl olmasına rağmen üçüncü imar planını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 2 Ocak 2022 yılında yapmış olduğum şehir planı iptal edilmişti. En son 21.09.2021 yılında yapmış olduğumuz imar planında 28 Nisan 2023 yılında Samsun İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi. 16 Mayıs 2023 tarihinde de belediyemize tebliğ edildi. Ben bu süreçte yaşananları sizlere anlatmaya çalışacağım. 2020 yılında yapmış olduğumuz planlarımızı da iptal etmişlerdi ve iptal edilmesi gerekçeleri donatı alanlarının yani yeşil alanlarının, eğitim alanlarının, ibadet alanlarının, teknik altyapı alanlarının 40 bin nüfusa yeterli olmadığı nedeniyle aynı zamanda çevre düzenleme planı 1/100.000 ölçeğine uyulmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Biz de mahkeme kararına uyarak 1/1000 ve 1/5000 ölçekli şehir imar planını Belediye Meclisi'nde onayladık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Rize İdare Mahkemesi'ne 21 nolu parselin kendisine ait olduğunu burada belediyenin çalışma yaptığı gerekçeyle iptal davası açtı. Hem parsel bazında ve şehrin tüm bütününe iptal davası açtı aynı zamanda Orman İşletme Müdürlüğü de benzer davranarak iptal davası açtı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açtığı 21 davadan sadece 1 tanesini kazandı. Bizim kazandığımız 20 davada ise Rize İdare Mahkemesi bizi haklı buldu. Kazandıkları dava ise İskebe Mahallesi'nde yurt alanına konu yapmışız gerekçesiyle ki geçmişte burası konuttu ve biz mahkemenin kararına uyarak orayı konut alanından çıkarıp yurt alanı yaptık.

"ŞEHRİN BÜTÜN İMAR PLANINI İPTAL ETTİRDİLER"

Diğer 20 parseldeki kazanmış oldukları dava için de Samsun İstinaf mahkemesine müracaat ettiler ama planın 1/100.000 ölçeğine uyulmadığı gerekçesiyle parsel bazında değil şehrin bütün imar planını iptal edin diye müracaat ettiler. Biz bu karar gelmeden önce bize gelen bilirkişi raporunda bunu gördük ve hemen şehrin valisine giderek, bizzat kendim görüştüm ve şehrin bütün palanının iptalinin doğru olmadığını ama parsel bazında iptal etmek için müracaat edebilirler diye şifahen söyledim ve 'şehrin bütün planın bozulması halinde inşaatlara başlanan içlerinde Gazi İlköğretim Okulu'nun da içinde bulunduğu inşaatlar tümden etkilenecek ki yurt ve diş hastanesi inşaatı duracak' dedim. Vali bizzat talimat verdi ve hatta bu iki kurumu çağırarak, itirazların şehrin bütün planın iptaline değil parsel bazında iptal edilmesi yönünde mahkeme açıp devam etmelerini istedi hatta bununla da yetinmeyip bir heyeti Rize İdare Mahkemesi'ne belediye ekibiyle birlikte göndererek mahkeme karar alırken parsel bazında iptal kararı vermesi konusunda ricada bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü parsel bazında mahkemeye devam edeceği yönünde dilekçe verirken ne yazık ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü böyle bir dilekçe vermedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dedi ki; belediye bu davaları kazandı nasıl olsa ben istinafa götürüyorum, mahkemede dilekçem de bulunuyor ve ben şehrin bütün planın iptal edilmesi noktasında müracaatını yaptı ve neticede iptal ettirdi. Şunu söylemek istiyorum Orman İşletme Müdürlüğü davalarını geri çekti ve bizim Orman İşletme Müdürlüğü'yle hiçbir davamız kalmadı yalnızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle davamız kaldı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yetkilileri Artvin'i imar planı konusunda tökezletmek istemektedirler ve bundan da mutludurlar sanırım, ben de bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim."