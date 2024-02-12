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Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde Sürpriz Evlenme Teklifi ve Piyano Resitali

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Artvin Atabarı Kayak Merkezi, sürpriz bir evlenme teklifi ve piyano resitaline ev sahipliği yaptı. Kayak severlerin yanı sıra piyano öğrencileri de etkinlikte yer aldı.

Artvin Atabarı Kayak Merkezi sürpriz evlenme teklifine ve piyano resitaline ev sahipliği yaptı.

Artvin şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta 2 bin 200 rakımlı Mersivan dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu kayak severlerin yanı sıra piyano öğrencilerini de ağırladı.

Kayak severleri köknar, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili doğasının içinde ağırlayan Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi bu kez de piyano öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Artvin'de 10 yıldır piyano kursu düzenleyen Nino Pediz, 5- 14 yaş gurubu öğrencilerine kış etkinliği organize etti. Katlanabilir piyanoyu kayak merkezine çıkaran Pediz, notalarla doğayı buluşturdu.

Öğrenciler, öğrendikleri eserleri kayak merkezinin misafirleri için çaldı

Aileleriyle birlikte güzel vakit geçiren minik piyanistler hem doğanın hem de piyano çalmanın tadını çıkardı. Etkinlik sonrasında gazetecilere açıklama yapan Piyano Öğreticisi Nino Pediz "Çocuklara eğitim veriyorum. Bugün öğrencilerimle birlikte kayak merkezine çıktık. 5-14 yaşlarına kadar yaşları gurubu getirdim. Hem eğlenecekler hem kayacaklar hem de doğa ile müziği canlı canlı çalacaklar" dedi.

10 yaşındaki piyano öğrencisi Ecem Sena Kolsuz ise "Bir yıldır piyano kursuna gidiyorum. Bugün kayak merkezine geldik. Piyano çalıyoruz ve kayak yapıyoruz" diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi yaptı

Kayak merkezi aynı zamanda bir evlilik teklifine de ev sahipliği yaptı. Artvin'de yaşayan Uğur Kırçiçek, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaparak 'evet' cevabıyla birlikte yüzüğü taktı. Kayak yapan arkadaşlarının açtığı "Bu zamana kadar ömrünü geçirmişsin bensiz, Bense kalan ömrümü geçirmek istemiyorum sensiz. Benimle evlenir misin?" yazılı pankartın önünde Uğur Kırçiçek, kız arkadaşı İrem Ünerli'ye evlenme teklifi yaptı.

Sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ünerli, heyecan ve mutluluk içinde "Evet" dedi.

Çevredekilerin alkışları ve meşaleler eşliğinde yüzük takan Uğur Kırçiçek" Eğer birisiyle anlaşabiliyorsanız, düşündüğünüzü düşünebiliyorsa o hayatınızda her zaman olması gereken birisidir ve hayatımda olduğu içinde çok mutluyum. Onu her zaman seviyorum ve her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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