Artvin Arhavi'de Pilarget Havzasında Yapılan Dere Islahından Çıkan Çamurlu Suyun, Çiftlikteki Balıkların Ölümüne Yol Açtığı İddia Edildi

Artvin’in Arhavi ilçesinde, Pilarget havzasında bulunan Balıklı Köyünde balık çiftliği bulunan Ömer Lütfü Özyılmaz, çiftliğinde balık ölümlerinin meydana geldiğini, ölümlerin yapılan dere ıslahı nedeniyle olduğunu iddia etti. Etrafa örülen duvar için çıkarılan çamurlu toprağın dereye bırakılması yüzünden balkılarının öldüğünü belirten Özyılmaz, bir an önce bu sorunun çözülmesini istedi. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, Ömer Lütfü Özyılmaz ise "Şimdi benim aşağıda balık çiftliğim var, DSİ programları kapsamında Pilarget bölgesinde dere ıslahı yapılıyor. Dereye dökülen çamur nedeniyle balıklarımız ölünce perişan olduk. Bu çalışma iki yıldır yapılıyor ve DSİ buna göz yumuyor. DSİ müdürüne ve Artvin Valisine ve yetkili kurumlara da söylememize rağmen ama bu konuya hiç kimse el atmadı ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve bizim bu zararımızın bir şekilde karşılanmasını istiyoruz" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Pilarget havzasında bulunan Balıklı Köyünde balık çiftliği bulunan Ömer Lütfü Özyılmaz, çiftliğinde balık ölümlerinin meydana geldiğini, ölümlerin yapılan dere ıslahı nedeniyle olduğunu iddia etti. Etrafa örülen duvar için çıkarılan çamurlu toprağın dereye bırakılması yüzünden balkılarının öldüğünü belirten Özyılmaz, bir an önce bu sorunun çözülmesini istedi. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, Ömer Lütfü Özyılmaz ise "Şimdi benim aşağıda balık çiftliğim var, DSİ programları kapsamında Pilarget bölgesinde dere ıslahı yapılıyor. Dereye dökülen çamur nedeniyle balıklarımız ölünce perişan olduk. Bu çalışma iki yıldır yapılıyor ve DSİ buna göz yumuyor. DSİ müdürüne ve Artvin Valisine ve yetkili kurumlara da söylememize rağmen ama bu konuya hiç kimse el atmadı ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve bizim bu zararımızın bir şekilde karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Arhavi'de, 22 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yağışın şiddetlenerek uzun süre devam etmesi neticesinde, Arhavi merkezden Karadeniz'e doğru akan, Kapisre deresinin Arhavi merkezini basması sonrasında 37 bina ve konut yıkılmış ve 1459 binada hasar oluşmuştu. Yağışın etkisiyle Arhavi merkeze akan Kapisre deresi Arhavi merkezini basmıştı. Kapisre deresini besleyen Pilarget, Üç Irmak bölgesinde de su taşkınları yaşanmıştı. Sel sonrasında, Pilarget vadisinde ve Balıklı köyü civarında dere boyunca, dere ıslahı yapan müteahhit firmanın duvar yapımı esnasında çıkan çamurlu toprağın dereye bırakıldığını iddia eden balıkçı Ömer Lütfü Özyılmaz, bu yüzden pek çok balığın öldüğünü söyledi.

"BALIK ÇİFTLİĞİNE ZARAR VERDİLER"

Ömer Lütfü Özyılmaz şunları söyledi:

"Şimdi benim aşağıda balık çiftliğim var, DSİ programları kapsamında Plarget bölgesinde dere ıslahı yapılıyor. Dereye dökülen çamur nedeniyle balıklarımız ölünce perişan olduk. DSİ inin müteahhitte verdiği dere ıslahındaki duvar için kazılan toprağın nakliye ödenmesin diye bu derenin içine doldurdular. Buraya dökülen toprak ve çamurun boş ve uygun bir yere dökülmesi gerekirken, deremizi kirlettiler ve balık çiftliğine zarar verdiler. Bu çalışma iki yıldır yapılıyor ve DSİ buna göz yumuyor. DSİ müdürüne ve Artvin Valisine ve yetkili kurumlara da söylememize rağmen ama bu konuya hiç kimse el atmadı ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve bizim bu zararımızın bir şekilde karşılanmasını istiyoruz. İl Genel Meclis üyemiz Hüseyin Uzunhasanoğlu bu işe el atmadığı gibi buradan çamurlu su akacak ve balıklarınızın da ölmesi halinde yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi.

"SON İKİ SENEDİR BALIKLARIMIZ ÖLÜYOR"

İki senedir balık çiftliğimizde balıklarımız ölmeye devam ediyor ve bu konuda tekrar ediyorum il genel meclis üyemiz bu konuda bizlere yardımcı olmamıştır. DSİ de 'biz çalışırız ve siz bizim muhatabımız değilsiniz' gibi söylediler. Bugün bile deremizde çamur geliyor ama biz buna çamur demiyoruz. Balık çiftliğimiz kapatılacak duruma gelmiştir. Bizim yaşadığımız bu duruma, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizin aracılığınızla el atmasını istiyoruz. Bize DSİ'yi mahkemeye verin dediler ama biz dedik ki bizim zararımızı karşılayın dedik ama maalesef. Evet tamam dere ıslahı yapılsın ama evet doğrudur burada sel oldu ama bunun bedelini yalnızca, Pilarget, Balıklı yada Üç Irmak bölgesine fatura edilmesi doğru değil. Arhavi merkeze yakın topraklarda kopma oldu bizim burada olmadı ama müteahhit buraya gelip bu toprağı ve çamuru dereye bırakması yüzünden çok mağdur olmuş durumdayız ve devletimizden yardım bekliyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMA SESLENİYORUM BU DURUMA BİR EL ATSIN"

Dere ıslahından dolayı balıklarımız mikrop kapmış durumda, biz de ölen balıklarımızı imha ediyoruz. Zararımız büyük ama bunu Tarım il müdürlüğüne de bir şekilde tespit ettiremiyoruz ve iki tane, on tane için bizi getirtmeyin diyorlar. Bu şekilde olunca çağırmıyoruz ama toplu ölümlerde çağırıyoruz ve bakın bu balık yeni ölmüş. Böyle balıklarımız patır patır dökülüyor. Dereden çamur akıyor ve bu çamur, balıklarımızın solungaçlarını tıkıyor ve bunda dolayı da balıklarımız hastalanıyor. Burada sıcak su olduğu zaman derede çalışmayın dememize rağmen bizi dinlemediler ve çalıştılar ve binin üzerinde balığım öldü. O kadar balığımız çöpe giderken, bir tarafta verdiğimiz emek bir tarafta ve yine bir çuval balık yemi 1.250 lira olduğu yerde tarım yapmaya çalışıyoruz. Bizleri tarım yaparken bile ciddiye almıyorlar ve yine Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu havzada tek balık çiftliği burası ve yaşanan durumdan dolayı balıklarımız ölüyor. Yavruyu dışardan değil bizzat kendimiz üretiyoruz. 70-80 bin civarında balık üretiyoruz, işlerimiz iyi ama bu durumdan dolayı iki yıldır zarar etmiş durumdayız.

"18 SENELİK EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ"

18 yıldır balık işiyle uğraşıyorum, tesislerimizi buraya kurarken burada yol yoktu ve emeklerimizle burayı bu hale getirdik. 18 senelik emeklerimiz son iki yıldır heba oldu. Dere ıslahı yapılırken gelen çamurlu su yüzünden bu hale geldi ve bize yedek su verilebilirdi ama verilmedi. Öncesinde de söyledim bin civarında balığımız öldü ve bizlere yardımcı olmadılar. Bizim kendi çabamızla kurduğumuz bu tesiste iki sigortalı elemanımız da var ve kendi çabalarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çamurlu suyun aktığına dair video çekip DSİ Müdürüne atmama rağmen bunla bile ilgilenmedi. Bu durumdan dolayı müşteri kaybımız var ve 18 yıllık emeğimizi iki yılda heba ettiler. Şu anda deremizde çamur akmıyorsa, dere ıslahının birinci aşaması biimiş ama yine de azar azar çamur geliyor ve önceki gibi gelmiyor. Ama ikinci aşamasının da ihalesi yapılmak üzere bu durumu Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e aktardık yaşadığımız zararın karşılanması ve ikinci çalışmada suyun başka bir yere akması için bize söz verdi ve sözünde duracağını umuyoruz ve gerekenin de yapılmasını istiyorum."