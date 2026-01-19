Şavşat–Ardahan Kara Yolu Çığ Tehlikesi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin ile Ardahan'ı birbirine bağlayan Şavşat–Ardahan kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve artan çığ riski nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Artvin–Ardahan kara yolu üzerindeki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol güzergahında seyir halindeki TIR ve binek araçların bulunduğu noktalara çığ düşmesi sonucu sürücüler tehlike atlattı.

Uluslararası taşımacılıkta da sık kullanılan güzergahta hava koşulları nedeniyle trafik güvenliği sağlanamazken, karayolları ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında jandarma ile koordineli olarak yol, bugün sabah saatlerinden itibaren tüm araç trafiğine kapatıldı.

Çığın düştüğü noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürerken, yetkililer yolun hava koşulları normale dönene kadar kapalı kalacağını bildirdi.