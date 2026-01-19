Haberler

Şavşat–Ardahan Kara Yolu Çığ Tehlikesi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Güncelleme:
Artvin ile Ardahan'ı birbirine bağlayan Şavşat-Ardahan kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Mahsur kalan sürücüler kurtarıldı, yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin ile Ardahan'ı birbirine bağlayan Şavşat–Ardahan kara yolu yoğun kar yağışı, tipi ve artan çığ riski nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Artvin–Ardahan kara yolu üzerindeki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol güzergahında seyir halindeki TIR ve binek araçların bulunduğu noktalara çığ düşmesi sonucu sürücüler tehlike atlattı.

Uluslararası taşımacılıkta da sık kullanılan güzergahta hava koşulları nedeniyle trafik güvenliği sağlanamazken, karayolları ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında jandarma ile koordineli olarak yol, bugün sabah saatlerinden itibaren tüm araç trafiğine kapatıldı.

Çığın düştüğü noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürerken, yetkililer yolun hava koşulları normale dönene kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
