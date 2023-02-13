Artuklu Belediyesi, 60 personel 20 araçla afet bölgesine gidiyor

Mardin'in Artuklu Belediyesi, insan sağlığı, enkaz kaldırma ve çevre temizliği yapmak adına, Adıyaman'a çıkartma yaptı.

Mardin'in Artuklu Belediyesi, insan sağlığı, enkaz kaldırma ve çevre temizliği yapmak adına, Adıyaman'a çıkartma yaptı.

Artuklu Belediyesi ekipleri, 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6'lık depremin hemen ardından teyakkuza girerek AFAD ile koordineli bir şekilde bölgeye desteğini sürdürüyor. Depremin etkili olduğu illerden biri olan Adıyaman'a insan sağlığı, enkaz kaldırma ve çevre temizliği yapmak adına Artuklu Belediyesinden aralarında iş makinalarının da olduğu 20 araç ile 60 personel görevlendirilerek bölgeye gönderildi. Görevlendirilen personeller, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve meclis üyeleri tarafından afet bölgesine uğurlandı.

"Tüm ekiplerimiz seferber oldu"

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede Türkiye'nin böylesi zor günleri birlik içeresinde atlatacağını belerterek, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afet bölgesine gerek yaşam malzemesi, gerekse de iş makinaları konusunda tüm ekiplerimiz seferber olarak desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Afet bölgesinin yanı sıra kentimize sığınan depremzedeleri de yalnız bırakmayarak onlara da gerekli tüm imkanlarımızı sağladık. Bugün de yine 60 kişilik ekibimizi Adıyaman'a gönderiyoruz. Allah yollarını açık etsin. Artuklu Belediyesi ve vefalı Artuklu halkı olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN