Artar: "Şehit ve gazi ailelerinin yanındayız"

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Kaymakam Artar, Ayvalı ve Karacaören köyü, Güney beldesi ve Düzağaç beldesinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Artar, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Devletin tüm imkanları ile yanlarında olduğunu belirten Artar "Kahraman şehitlerden bizlere emanet olarak kalan kıymetli ailelerimizin her zaman yanlarındayız" dedi. - AFYONKARAHİSAR