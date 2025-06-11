Artan Masraflar, Vatandaşları Tamir İşlerinde Kendine Yeter Hale Getirdi

Artan Masraflar, Vatandaşları Tamir İşlerinde Kendine Yeter Hale Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de hırdavatçı Ali Günday, artan işçilik maliyetleri nedeniyle vatandaşların evlerindeki basit tamiratları kendilerinin yapmaya başladığını belirtirken, sosyal medyanın bu konuda büyük bir yardımcı olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de hırdavatçı Ali Günday, artan masraflar nedeniyle vatandaşların ev tamiratlarını artık kendileri yapıldığını belirtti.

İşçilik maliyetlerinin artmasıyla vatandaşların musluk ve rezervuar gibi tamir işlerini kendilerinin yapmaya başladı. Otuz yıldır hırdavat sektöründe faaliyet gösteren Ali Günday, basit tamiratların alet gerektirmeden el ile yapılabileceğini ve özellikle kadın müşterilerin bu tür işleri kolayca öğrendiğini ifade etti.

"İnsanlar sosyal medyadan görüp kendileri tamir ediyor"

Hırdavat sektöründe 30 yıldır esnaf olan Ali Günday, insanların artan masrafları yüzünden evlerinde çıkan sorunları kendilerinin tamir ettiğini aktardı. Ayrıca musluk değişim gibi basit işlemlerin herhangi bir alet edevat kullanmadan el ile bile değiştirilebileceğini anlatan Günday, "Biliyorsunuz artık bu tamir masrafları çok fazla arttı. Bundan dolayı insanlar kendileri tamir etmeye başladı. Eskiden ustaya giden herkes artık kendisi yapıyor. İşçilik masrafı çok fazla olduğundan şu anda herkes kendi işini kendisi çözüyor. Eskiden dengeliydi aslında. Şimdi ben çünkü eskiden fayans seramik falan da satıyordum. Fayans seramikle işçiliğin fiyatı hemen hemen dengeli giderdi. Ama şu anda afaki fark var. Afaki işçilik çok daha fazla. Bize bu konuda nasıl yapacağını danışan da çok. Sosyal medyadan izleyip "Benim bu ürüne ihtiyacım" var diye gelen de var. Musluğu takmaya anahtar bile gerekmez. Direkt eliyle takabilirsin. Birazcık eli yatkın birisi olduğu zaman rahatlıkla yapar ki bayanlara biz burada tarif ediyoruz. Kadın müşterilerim de kendileri yapıyor. Mesela klozetin iç takımının izahını yapıyoruz müşteri kendisi takıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.