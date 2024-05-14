Artan malzeme fiyatları küçük esnafı zor durumda bırakıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de demir doğrama işi yapan Süleyman Can, artan malzeme fiyatları sebebiyle müşterilerle problem yaşadıklarını belirterek, "Aslında biz sadece arada aracıyız yani malzemeyi malzemeciden alıp imal ediyoruz, götürüp montajını yapıyoruz. Malzemelerin had safhada yükseldiğini vatandaşa anlatamıyoruz" dedi.

Osmaniye'de yıllardır demir doğrama işi yapan esnaf Süleyman Can, artan malzeme fiyatları yüzünden müşterilerle problem yaşadıklarını ve küçük esnafın zor durumda olduğunu dile getirdi.

"MALZEMELERİN FİYATININ YÜKSELDİĞİNİ VATANDAŞA ANLATAMIYORUZ"

Süleyman Can şöyle konuştu:

"Ekonomi üzerine, fiyat, zamlar üzerine vatandaşlarımızdan müşterilerimizden bir çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi esnaf olarak, bizleri fiyatları yükseltmekle suçluyorlar. Ama aslında biz sadece arada aracıyız yani malzemeyi malzemeciden alıp imal ediyoruz, götürüp montajını yapıyoruz. Malzemelerin had safhada yükseldiğini vatandaşa anlatamıyoruz. Örnek konuşuyorum geçenlerde emekli bir abimiz geldi. Korkulukları vardı yaz geliyor diye korkuluk taktırmak istedi. Fiyat çıkardık kendisine 'Ya benim 2 aylık maaşım, yemeyeceğim içmeyeceğim korkuluk ücreti vereceğim. ya sabaha kadar uyumayacağız nöbet bekleyeceğiz ya da hırsıza gel kapımız açık var olan eşyalarımızı götür diyeceğiz' dedi.

"KÜÇÜK ESNAF KAPAMAYA GİDİYOR"

Bunun haricinde malzeme satan firmalar önceden doları baz alırlardı. Dolar yükseldi malzeme yükseldi derler. Şu anda doları baz alan yok herkes kendi yerinde oturduğu yerde kendi inisiyatifinde düşünerek diyor ki 'malzeme yükseldi, malzeme yükseldi.' Son 2 yıl içerisinde yüzde 300, yüzde 400 bir ürün yükselmesi nasıl ekonominin iyi olduğunu gösteriyor? Eğer ekonominin zam gelerek iyi olduğu dile getiriliyorsa o zaman bunu yönetenler için iyidir biz küçük esnaflar için her gün iş yerini kapamaya gidiyoruz. Ayrı biz sıkıntımızda personel üzerine çalışacak personel bulamıyoruz. Bulduğumuz personelin hakkını veremiyoruz. Bu şartlarda ne yapıyor küçük esnaf kapatmaya gidiyor. Artık ne kadar dayanabiliriz bu şartlarda, nereye kadar gidebiliriz? Bakacağız. Birçok esnaf arkadaşımız kapattığı gibi büyük bir ihtimalle biz de en yakın tarihte kapatacağız."