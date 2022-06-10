Arsuz Belediyesi, İlçeyi Yaz Sezonuna Hazırlıyor - Haberler

Arsuz Belediyesi, tüm birimleriyle ilçeyi yaz sezonuna hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesi ve okulların kısa süre sonra kapanacak olmasıyla Arsuz nüfusunda ciddi bir artış bekleniyor. Arsuz Belediyesi de bu kapsamda hem ilçede ikamet eden, hem de dışardan misafir olarak gelecek vatandaşların sağlığı, huzuru ve memnuniyeti için tüm birimleri çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ekipleri, farklı mahallelerde parke taşı döşeme, parke ve asfalt yol tadilatı, menfez yapımı, büz boru döşeme, beton kanal yapımı, istinat duvarı çalışmaları yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğu yüksek cadde ve sokakları temizleyerek, ağaç budama, ot biçme, kanalların yıkanması, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve ilaçlanması, dere ıslahı, sahil temizliği gibi çalışmaları yürütüyor.

Fiyat denetimlerini gerçekleştirerek, haksız rekabet ve kazancın önüne geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte ilçenin huzuru ve refahı için mesai harcıyor. Bunun yanı sıra seyyar satıcılar ile mücadele, çevre kirliliği, çevresel gürültü, kaldırım işgalleri, işyeri açma ile çalışma ruhsatı gibi konularda da çalışmaları devam ediyor.

ANKA / Yerel