Arsuz Belediyesi Dünya Footvolley Şampiyonası Elemelerinde 3. Oldu

Arsuz Belediyesi Footvolley takımı, Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan 'Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları' birinci ayağı sonucunda üçüncü oldu.

'Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları' birinci ayağı Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlendi. Türkiye adına turnuvaya katılan tek Türk takımı olan Arsuz Belediyesi, turnuvaya üç takımla katılan İran takımını mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu. Grup maçlarında Litvanya ve İran takımlarını mağlup ederek çeyrek finale çıkan Arsuz Belediyesi, çeyrek finalde Azerbaycan ile karşılaştı. Azerbaycan'ı geçen Arsuz, yarı finalde Brezilya'ya yenilerek üçüncülük maçı oynadı.

ELEMELERİN ŞAMPİYONU İSRAİL

Dereceye giren Arsuz Belediyesi ağustos ayında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek 'Dünya Footvolley Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Eleme maçlarının şampiyonu ise finalde Brezilya'yı yenen İsrail oldu.

Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Arsuz Belediyesi, ilk defa uluslararası bir organizasyonda dereceye girdi. 'Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları'nın ikinci ayağı, 1-2 Temmuz 2022'de Arsuz Gözcüler plajında, birçok ülkenin katılımıyla düzenlenecek.

ANKA / Yerel