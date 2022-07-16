Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı Kayserili iş insanı Mustafa Arslantaş'ın oğlu Naci Alparslan, düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. Kayserili iş insanı Mustafa Arslantaş'ın oğlu Naci Alparslan, düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. İş insanı Mustafa Arslantaş ve Tuba Arslantaş'ın oğlu Naci Alparslan, erkekliğe ilk adımını attı. Düzenlenen sünnet düğününe ailenin yakınları ve iş dünyasından isimler katıldı. İş insanı Mustafa Arslantaş, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan misafirleriyle tek tek ilgilenerek, teşekkür etti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.