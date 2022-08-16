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Arslanlı mezarlık alanında genişletme çalışmaları başladı

Arslanlı mezarlık alanında genişletme çalışmaları başladı

Yerel Haberler

Nazilli Belediyesi ekipleri, Arslanlı Mezarlığı'nda genişletme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Arslanlı Mezarlığı'nda genişletme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 bin 932 metrekare alana sahip mezarlık, bin 768 metrekare genişletilerek toplam 4 bin 700 metrekare alana ulaştırıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, " Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz iş makineleri ile faaliyetlerine devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sahasında olan bu noktada gerekli izinlerin alınmasıyla çalışmalarımıza başlamıştık. İhtiyaç ivediliği göz önünde bulundurularak 82 mahallemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kürşat Engin Özcan Nazilli Aydın Yerel Haberler

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