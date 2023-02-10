Arnavutluk'ta Türkiye'deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi Yerel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti. Arnavutluk'tan Türkiye'ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti. - PRİZREN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Türkiye Yerel Haberler

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