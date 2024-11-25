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Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı
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Arnavutluk'un Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Arnavutluk'un Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinin de güçlenmekte olduğu belirtildi.

Arnavutluk Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından programda açılış konuşmalarına geçildi.

Türkiye ve Arnavutluk'un zor zamanlarda birbirinin yanında duran iki dost ülke olduğunu belirten Bakan Bak, ortak tarih, kültüre dayalı bağlara ve 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu kaydetti. NATO müttefikliği çerçevesinde hızla gelişen iki ülke arasındaki iş birliğinin, 2021 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasının tesis edildiğini dile getiren Bakan Bak, "Münasebetlerimiz son dönemde karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerle de pekiştirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın 10 Ekim tarihinde Tiran'a yaptıkları ziyaret marjında düzenlenen YDİK 2. Toplantısı ilişkilerimizi daha da ilerletmemize önemli bir zemin hazırlamıştır. Ziyaret kapsamında tarım, eğitim ve iletişim konularında akdedilen üç belge bu alanlardaki işbirliğimizi güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından YDİK marjında imzalanan Ortak Bildiri, Arnavutluk'la 2021 yılında tesis ettiğimiz Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un ekonomik ve ticari ilişkilerinde Türkiye'nin en büyük üçüncü ticaret ortağı olduğunu aktaran Büyükelçi Kadzadej, "Türk ve Türk-Arnavut şirketlerinin sayısı 650'ye yaklaştı. 3,5 milyar doların üzerinde yatırım stoğu ile madencvilik ve enerji, altyapı ve ulaştırma, bankacılık, metalurji üretimi, endüstri gibi stratejik sektörlerimize yatırım yaparak pazarımızda varlıklarını sürdürüyorlar. Ticaret hacmi, 2023'teki aynı döneme kıyasla 2024'ün ilk 9 ayında önemli ölçüde arttı. Her iki ülke de 2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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