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Boş vakitlerinde mezarlıkları sulayıp bakımlarını yapan çocuklar duygulandırdı

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Boş vakitlerinde mezarlıkları sulayıp bakımlarını yapan çocuklar duygulandırdı - Arnavutköy'de yürekleri ısıtan görüntü Küçük çocuklar mezarlıkları sulayıp dua etti, o görüntüler sosyal medyada beğeni topladıİSTANBUL Arnavutköy'de mezarlığa giden bir kişi küçük çocukların mezarlıkları dolaşarak...

Boş vakitlerinde mezarlıkları sulayıp bakımlarını yapan çocuklar duygulandırdı

- Arnavutköy'de yürekleri ısıtan görüntü

Küçük çocuklar mezarlıkları sulayıp dua etti, o görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

İSTANBUL Arnavutköy'de mezarlığa giden bir kişi küçük çocukların mezarlıkları dolaşarak su döktüğünü ve başlarında dua ettiğini gördü. Çocukları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kişi ile çocuklar arasında geçen diyalog sosyal medyada beğeni topladı.

Taşoluk Mezarlığı'nda çekilen görüntülerde 2 küçük çocuğun mezarlık içerisinde bulunan alanda mezarlıkları sulayarak başlarında dua ettiği görüldü. Mezarlığın yanında bulunan statta kuzenlerinin antrenmanı olduğunu ve bitene kadar mezarlıkları sulayarak dua ettiklerini söyleyen çocukların videosu sosyal medyada beğeni topladı. Mezarlıkta rast gele dolaşarak mezarları suladıklarını söyleyen çocukların o anları duygulandırdı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Yerel

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