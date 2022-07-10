Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı - Haberler

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Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavurtköy'de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul AFAD su Yerel Haberler

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