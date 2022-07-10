Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı - Haberler

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Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Yerel
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Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı Arnavutköy'de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. O sıralarda yağmurun tadını çıkarmaya çalışan bir vatandaş, eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalıştı .

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy'de yolları su bastı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurun tadını çıkarmaya çalışan bir vatandaş, elin aldığı şampuanla cadde ortasında yıkanmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Yerel

İstanbul su 3. Sayfa Yerel Haberler

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