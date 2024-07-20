Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Polis Ekipleri Yangın Tehlikelerine Karşı Bilgilendirme Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluşarak, yangın tehlikelerine karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Arnavutköy'de, polis ekipleri ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluşarak yangın tehlikelerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçedeki ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşlarla buluşarak, yangın tehlikelerine karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Son günlerde artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte orman yangınları riski de ciddi boyutlara ulaştı. Bu duruma kayıtsız kalmayan polis ekipleri, yangınları önlemek amacıyla kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Polis ekipleri, ormanlık alanlarda devriye gezerek piknik yapan vatandaşları, mangal ve ateş yakmanın riskleri konusunda uyardı. Bilgilendirme çalışmaları sırasında polis ekiplerine yoğun ilgi gösterildi. Özellikle aileler ve gençler, polislerin verdikleri bilgileri dikkatle dinledi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini ve ormanların korunması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Yetkililer, "Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu amaçla vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Polislerimizin varlığı bize güç veriyor, orman yangınlarıyla alakalı bilinçli olmamız gerekiyor."

Polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamayla alakalı konuşan Hümeyra Türk, "Polisleri görünce çok mutlu olduk. Ateş yakılmasının yasaklanması çok önceden istediğimiz bir şeydi. Çocuklarımızla ailece gelerek piknik ve spor yapmak çok güzel, ateş yakılmaması çok güzel oldu. Polislerimizin varlığı bize güç veriyor, orman yangınlarıyla alakalı bilinçli olmamız gerekiyor. Globalleşen dünyada yeşil alanlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Sadece ateş yakmak değil çöplerimizi de toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz polis ekiplerini görünce kendimizi güvende hissediyoruz"

Sevgi Ergün ise "Çok kalabalıkta insanlar bazen dikkat edemiyor. Polis ekiplerinin uyarması çok güzel bir şey en azından insanlar hatırlamış oluyorlar. Biz polis ekiplerini görünce kendimizi güvende hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekiplerin yaz ayları boyunca mesire alanları, ormanlık alanlar ve yangın tehdidi oluşturabilecek noktalarda devriyelerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Arnavutköy Çevre Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title