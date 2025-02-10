Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Arnavutköy'de Kar Coşkusu: Seyyar Satıcı Sokak Ortasında Oynadı

Arnavutköy'de Kar Coşkusu: Seyyar Satıcı Sokak Ortasında Oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı sırasında, bir seyyar satıcı aracından müzik açarak sokakta dans etti. Bu renkli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı. Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türk dizisinde iğrenç sahne
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
img

Bir il bu olayı konuşuyor! Masaj salonunda düzenek bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom, yeni transferini duyurdu
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.