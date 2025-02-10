Arnavutköy'de Kar Coşkusu: Seyyar Satıcı Sokak Ortasında Oynadı
İstanbul Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı sırasında, bir seyyar satıcı aracından müzik açarak sokakta dans etti. Bu renkli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.
İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı. Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel