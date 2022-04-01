Arnavutköy'de ihtiyaç sahiplerine 17 milyon liralık yardım

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamlandı. Bu yıl yapılacak yardımlarla ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "17 milyonluk büyük yardım çalışmasını Arnavutköylü hemşerilerimizle paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, Covid-19 tedbirlerini de dikkate alarak Ramazan ayında ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında yapılacak Ramazan etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlanırken, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa iftariyelik, market vb. yardımlarda bulunulacak. Yıl içerisinde ise toplam 17 milyon TL'lik yardım yapılması hedefleniyor.

"350 hanemizi ziyaret etmiş olacağız"

Yapılacaklardan bahseden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Şu an içinde bulunduğumuz alan Arnavutköy Belediyemizin yemek üretim tesisleri bu tesisler dar gelirli, yoksul ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet amacıyla kurulmuştur. Ramazan ayında pandeminin de tam geçmemesini dikkate alarak sokaklarda yaptığımız iftarlar yerine haneleri ziyaret ederek iftar yapacağız. Yaklaşık 200 hanemizi ziyaret edeceğiz. Ayrıca 150 haneye de yemek ikramımız olacak. Böylelikle 350 hanemizi ziyaret etmiş olacağız. Ayrıca kartlı market yardımlarımız da devam edecek. 25 bin ailemize kartla anlaşmalı marketlerden alışveriş imkanı sunuyoruz. 10 bin adette Ramazan kolisi dağıtıyoruz. Belli noktalarda ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza iftariyelik dağıtmayı hedefliyoruz. Anlattığım tüm bu hizmetlerin bedelinin toplamı yaklaşık 17 milyon TL ediyor. 17 milyonluk büyük yardım çalışmasını Arnavutköylü hemşerilerimiz ile paylaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel