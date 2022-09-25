Arnavutköy'de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi Yerel Haberler Arnavutköy'de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi Arnavutköy'de sağlıklarına dikkat etmeden gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzerek eğlenen çocuklar, cep telefonu kamerasına kaydedildi. Arnavutköy'de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi İSTANBUL - Arnavutköy'de sağlıklarına dikkat etmeden gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzerek eğlenen çocuklar, cep telefonu kamerasına kaydedildi. Arnavutköy Boğazköy Şirindere mevkiinde rögarlardan taşarak su birikintisi oluşturan gider suyuna, bir grup çocuk üstlerini çıkarıp girdi. Sağlıklarına dikkat etmeden giren çocuklar, uzun süre su birikintisinde yüzüp, eğlendi. Çocukların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde çocukların pis suda yüzüp oynadıkları görüldü. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak su Genel Yerel Haberler

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